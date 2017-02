DStGB: Sozialstaatsdebatte in Deutschland realitätsnah führen

Berlin (ots) - Mit Blick auf das Wahljahr 2017 warnt der DeutscheStädte- und Gemeindebund die Politik davor, den Menschen immer nochweitere zusätzliche und neue Sozialleistungen zu versprechen. Daswird zu einer Enttäuschung führen. "Deutschland kann nicht mit immerweniger jungen Menschen und immer mehr Älteren noch weitereSozialleistungen erwirtschaften. Schon jetzt sieht der Bundeshaushalt2017 Sozialausgaben in Höhe von 162 Milliarden vor. Das sind 49,3Prozent des Gesamthaushaltes", erklärte DStGB-HauptgeschäftsführerDr. Gerd Landsberg aus Anlass des Welttags der Sozialen Gerechtigkeitan diesem Montag.Auch die Sozialausgaben der Kommunen haben längst die50-Milliardengrenze überschritten und steigen weiter. Damit sind wirder sozialste Staat, den es je auf deutschem Boden gegeben hat. Dieteilweise geübte Fundamentalkritik von bestimmten politischen Kräftenund einzelnen Wohlfahrtsverbänden ist insoweit im wahrsten Sinne desWortes postfaktisch. Die Erwartungshaltung der Bürger gegenüber demStaat wird immer höher. Viele Menschen sehen sich offenbar nur nochals Konsument in der Politik. Die Politik und die Politiker haben"aufzutischen" und wenn es nicht reicht, gibt es im Gegenzug Protest,Verachtung, Beschimpfung, Bedrohung und teilweise auch tätlicheAngriffe. Das Ganze zeigt Ansätze einer Vollkaskomentalität, nach demMotto: Der Staat soll alles machen und alles regeln. Das zeigt sichauch in den Kommunen. Der Ganztagskindergarten mit möglichst kleinenGruppen, hochschulausgebildeten Erzieherinnen und Erziehern,Bioverpflegung und Betreuungsmöglichkeiten auch noch am Wochenendeund das Ganze natürlich zum Nulltarif - selbst wenn beide Eltern gutverdienen - entspricht vielen Erwartungen. Das setzt sich in derSchule fort. Auch kurze Schulwege sollen durch eine kostenloseSchülerbeförderung organisiert werden. Auch in der Ganztagsschulewerden natürlich ein biologisches Essen und die Förderung jedeseinzelnen angemahnt. Häufig besteht auch noch die Vorstellung, dassetwaige Klassenfahrten nicht von den Eltern - selbst wenn dieserleistungsfähig sind - sondern von der Schule, der Kommune oder demFörderverein finanziert werden. Ein Spiegelbild für dieseGrundhaltung sind die Schulverwaltungsgesetze der Länder, die fastausschließlich Elternrechte, aber wenig Elternpflichten beschreiben.Es ist Aufgabe der Politik, mit den Bürgern immer wieder zu sprechenund ihnen deutlich zu machen, dass der Staat nur das verteilen kann,was er vorher anderen über Steuern, Gebühren und Beiträgen abgenommenhat. Dringender Reformbedarf besteht insbesondere im Hinblick aufdie sozialen Sicherungssysteme. Viel zu lang hat die Politik sichdarauf konzentriert, echte oder vermeintliche Gerechtigkeitslückenmit großer Einzelfallgenauigkeit zu schließen. Die Folge ist einselbst für Experten kaum noch durchschaubares System von Leistungen,Verrechnungen und Zuständigkeiten. Zu Beginn der neuenLegislaturperiode sollte eine Kommission zur Reform des Sozialsystemseingerichtet werden. Ziel muss es sein, das System einfacher,transparenter, unbürokratischer, effektiver und besser ausgerichtetauf die wirklich Bedürftigen zu gestalten. Das wird ein schwierigerProzess, aber wenn wir ihn heute nicht angehen, werden wir denSozialstaat nicht langfristig und nachhaltig sichern können.Pressekontakt:Kontakt:Franz-Reinhard HabbelSprecher des DStGBTel.: 030/77307-225E-Mail: Franz-Reinhard.Habbel@dstgb.deOriginal-Content von: Deutscher St?dte- u. Gemeindebund, übermittelt durch news aktuell