DSW-Datenreport 2018: Mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung ist unter 15 Jahre / Zahl der Jugendlichen in Afrika südlich der Sahara wächst von heute 451 Millionen auf 726 Millionen in 2050

Mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung (26 Prozent) ist jüngerals 15 Jahre. Die meisten von ihnen leben in Entwicklungsländern. InAfrika südlich der Sahara ist der Anteil der unter 15-Jährigen mit 43Prozent am höchsten. Deutschland dagegen zählt zu den Ländern mit denniedrigsten Anteilen an Jugendlichen: Hierzulande ist nur einer vonacht Einwohnern (13 Prozent) unter 15 Jahre alt. Das geht aus demDSW-Datenreport 2018 hervor, den die Deutsche StiftungWeltbevölkerung (DSW) heute veröffentlicht.Verschiebung der Altersstruktur ermöglicht wirtschaftlicheEntwicklungIn Afrika südlich der Sahara wird der Anteil der unter 15-Jährigenan der Gesamtbevölkerung von 43 Prozent im Jahr 2018 aufvoraussichtlich 33 Prozent im Jahr 2050 sinken, während der Anteilder über 64-Jährigen im gleichen Zeitraum voraussichtlich leicht vondrei auf fünf Prozent ansteigen wird. Das bedeutet, dass der Anteilder Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter gegenüber dem Anteil der zuversorgenden Menschen unter 15 und über 64 Jahren steigt - einewichtige Voraussetzung für die demografische Dividende."Jugendliche spielen eine entscheidende Rolle beim demografischenWandel. Sie haben ein großes Potential für eine positivewirtschaftliche Entwicklung ihrer Länder", so DSW-GeschäftsführerinRenate Bähr. "Das kann jedoch nur gelingen, wenn die jungen Menschengesund und gut gebildet aufwachsen. Dabei nimmt Sexualaufklärung eineSchlüsselrolle ein: Zu oft verhindern frühe und ungewollteSchwangerschaften, dass Mädchen und junge Frauen die Schuleabschließen können.Der Handlungsdruck ist groß: Denn die Zahl der unter 15-Jährigenwird in Afrika südlich der Sahara von heute 451 Millionen aufvoraussichtlich 726 Millionen im Jahr 2050 anwachsen. Ich appellieredaher an die Bundesregierung, jugendgerechte Aufklärungs- undVerhütungsangebote in Entwicklungsländern in ihre Bildungsförderungzu integrieren und als wirkungsvollen Weg zur Armutsbekämpfungverstärkt zu fördern."Daten zur menschlichen EntwicklungDer DSW-Datenreport bietet aktuelle demografische undsozioökonomische Daten für alle Länder und Regionen der Welt - vonden Bevölkerungsprojektionen bis 2050 über die Lebenserwartung biszur Nutzung von Familienplanung.Über die DSWDie DSW ist eine international tätige Entwicklungsorganisation.Ziel unserer Arbeit ist es, zur Umsetzung des Menschenrechts aufFamilienplanung und zu einer zukunftsfähigen Bevölkerungsentwicklungbeizutragen. Jugendliche sind daher die wichtigste Zielgruppe unsererProjekte. Auf nationaler und internationaler Ebene nehmen wirEinfluss auf politische Entscheidungsprozesse in den BereichenGesundheit, Familienplanung und Gleichstellung der Geschlechter.