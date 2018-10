DSV A/: Es wird immer turbulenter!

Weitere Suchergebnisse zu "DSV A/S":

Der Kurs der Aktie DSV A/ steht am 17.10.2018, 06:40 Uhr an der heimatlichen Börse Copenhagen bei 547 DKK. Der Titel wird der Branche "Lkw-Verkehr" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für DSV A/ entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. DSV A/ liegt mit einer Dividendenrendite von 0,37 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Transportation & Logistics"-Branche hat einen Wert von 2,7, wodurch sich eine Differenz von -2,33 Prozent zur DSV A/-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 23,89. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von DSV A/ zahlt die Börse 23,89 Euro. Dies sind 22 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Transportation & Logistics" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 30,53. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für DSV A/ in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für DSV A/ haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. DSV A/ bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.