DSM: Turnaround erreicht?

DSM hat den Turnaround im letzten Geschäftsjahr wohl erreicht. In den ersten 9 Monaten konnten Umsatz und Gewinn wieder gesteigert werden. Der Umsatz verbesserte sich um 1,9% auf 5,9 Mrd €. Der Gewinn stieg dabei um über ein Drittel auf 2,17 € pro Aktie. Doch DSM ist immer noch ein Schatten seiner selbst. Die jüngsten Zahlen reichen nicht annähernd an die historischen Werte heran, die wir bei DSM erwarten konnten. Ein richtiger Schritt in die richtige Richtung war das eingeführte Kostensenkungsprogramm, das offensichtlich Wirkung zeigte.

Immer mehr Menschen strömen in Fitnessstudios

Doch diese Maßnahmen reichen nicht aus. Der Markt ist hart umkämpft. Der allgemeine Gesundheits- und Fitnesstrend ist eine Herausforderung und Chance zugleich. Immer mehr Menschen strömen in Fitnessstudios, achten auf ihre Ernährung und kaufen folgerichtig auch teils überteuerte Nahrungsergänzungsmittel. Diesen Trend muss DSM für sich gewinnen. Allerdings gibt es viele junge Unternehmen, die mit ihren innovativen Produkten DSM den Markt streitig machen.

Ob DSM das Zeug hat, mit dieser dynamischen Marktentwicklung Schritt zu halten, ist derzeit noch schwierig zu sagen. Die jüngsten Zahlen geben aber Anlass zur Hoffnung. Um diesen positiven Trend zu unterstreichen, möchte sich DSM stärker auf den Markt für Nahrungsergänzungsmitteln konzentrieren. Im Gegenzug sollen die Anstrengungen im Pharmageschäft verringert werden. Dafür nimmt der Konzern sogar Aufkündigungen von bestehenden Joint Ventures in Kauf.

