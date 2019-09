DSL-Tarife für junge Leute - bis zu 210 Euro Ersparnis in zwei Jahren möglich (FOTO)

München (ots) -- Höchstalter für Young-Tarife liegt je nach Anbieter zwischen 25und 28 Jahren- Bei CHECK24 mehr als 1.500 Tarife von über 300 InternetanbieternvergleichenSowohl deutschlandweit verfügbare als auch regionaleInternetanbieter haben spezielle Young-Tarife im Programm. JungeLeute können damit bis zu 210 Euro für ihren Internetanschlusssparen: Bei der Telekom zahlen sie bis zu 8,75 Euro weniger im Monatgegenüber einem herkömmlichen Tarif. Regional sparen junge Leute mit7,38 Euro monatlich bei NetCologne bzw. NetAachen am meisten. Fürbeide Verträge gilt eine 24-monatige Laufzeit.*)"Mit Young-Tarifen gehen Internetanbieter auf die Bedürfnissejunger Menschen ein, die noch zur Schule gehen, studieren oder in derAusbildung sind", sagt Erwin Biebrich, GeschäftsführerTelekommunikation bei CHECK24. "Voraussetzung für die günstigerenKonditionen ist je nach Anbieter entweder ein bestimmtes Höchstalterbei Abschluss oder ein Studien- bzw. Ausbildungsnachweis."Auch junge Menschen, die sich nicht für 24 Monate an einenInternetvertrag binden möchten, können sparen: 1&1 bietetYoung-Tarife mit drei Monaten Vertragslaufzeit, die monatlich 1,50Euro günstiger sind als vergleichbare reguläre Internetverträge.Allerdings können normale Tarife ohne Vorteile für junge Leuteabhängig von der gewünschten Geschwindigkeit und dem Leistungsumfangsogar günstiger sein als die speziellen Angebote. Mit einemTarifvergleich finden junge Leute den passenden Vertrag. DiePreisunterschiede zwischen Junge-Leute- und regulären Tarife sind imvergangenen Jahr zurückgegangen.Im DSL-Vergleich von CHECK24 können sich Verbraucher mit einemKlick Junge-Leute-Tarife anzeigen lassen. Um die Sonderkonditionen zuerhalten, ist ein Altersnachweis erforderlich. Dieser erfolgt nachAbschluss direkt beim Anbieter.Bei CHECK24 mehr als 1.500 Tarife von über 300 Anbietern für DSL,Kabel und Glasfaser vergleichenCHECK24 hat die meisten Internetanbieter im Vergleich. Verbrauchererhalten einen umfassenden Überblick über gut 1.500 Tarife von mehrals 300 Anbietern für DSL, Kabel und Glasfaser - so finden sie denpassenden Vertrag. Der Wechsel über CHECK24 funktioniert einfach,sicher und komfortabel.Persönliche Beratung zu Internettarifen - Anbieterwettbewerb senktPreis für InternetzugangKunden, die Fragen zu einem Internettarif haben, erhalten bei denCHECK24-Experten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail.Die spezialisierten Berater sind an sieben Tagen die Wocheerreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene DSL-Verträgesehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter. Vergleichsportalefördern den Wettbewerb zwischen Anbietern von Internettarifen. Sosparten Verbraucher durch den Wechsel innerhalb eines Jahresdurchschnittlich 352 Euro. Das ergab eine repräsentative Studie derWIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts fürInfrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**)*)Tabelle mit allen betrachteten Tarifen unter:http://ots.de/eNnD30**)Quelle: WIK-Consulthttps://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. CHECK24unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt CHECK24:Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell