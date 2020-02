DSL-Kunden wollen fünfmal schnelleres Internet als 2010 (FOTO)

München (ots) -- Verbraucher bestellten 2019 DSL-Verträge mit durchschnittlich92,3 MBit/s- Bei CHECK24 mehr als 1.500 Tarife von über 300Internetanbietern vergleichenSchnelles Internet ist gefragt. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre hat sichdie durchschnittlich bestellte Internetgeschwindigkeit verfünffacht.*Verbraucher wählten 2010 Internettarife mit einer durchschnittlichenDownloadgeschwindigkeit von nur 17,6 MBit/s. 2019 waren es im Schnitt 92,3MBit/s."Der Trend geht schon seit Jahren zu immer schnellerem Internet", sagt ErwinBiebrich, Geschäftsführer Telekommunikation bei CHECK24. "Aktuell werdenverstärkt Gigabit-Tarife beworben. Das befeuert die Nachfrage nach höherenBandbreiten noch."Verträge mit 50 MBit/s am beliebtesten, 20 Prozent wählen Highspeed-Tarife mit100 MBit/sKnapp drei Viertel aller 2010 bestellten DSL-Verträge waren Tarife mit 16MBit/s. Seither verringerte sich die Nachfrage nach dieser Surfgeschwindigkeitkontinuierlich. 2016 überholten Tarife mit 50 MBit/s schließlich16-MBit/s-Tarife.2019 entfällt mehr als die Hälfte aller Bestellungen auf Verträge mit 50 MBit/s.Weitere 35 Prozent der Internetkunden entscheiden sich für Highspeed-Tarife mit100 MBit/s oder mehr. 16-MBit/s-Tarife spielen inzwischen kaum noch eine Rolle(sechs Prozent).Bei CHECK24 mehr als 1.500 Tarife von über 300 Anbietern für DSL, Kabel undGlasfaser vergleichenCHECK24 hat die meisten Internetanbieter im Vergleich. Verbraucher erhalteneinen umfassenden Überblick über gut 1.500 Tarife von mehr als 300 Anbietern fürDSL, Kabel und Glasfaser - so finden sie den passenden Vertrag. Der Wechsel überCHECK24 funktioniert einfach, sicher und komfortabel.Persönliche Beratung zu Internettarifen - Anbieterwettbewerb senkt Preis fürInternetzugangKunden, die Fragen zu einem Internettarif haben, erhalten bei denCHECK24-Experten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Diespezialisierten Berater sind an sieben Tagen die Woche erreichbar. Über dasVergleichsportal abgeschlossene DSL-Verträge sehen und verwalten Kunden imHaushaltscenter.Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern von Internettarifen.So sparten Verbraucher durch den Wechsel innerhalb eines Jahres durchschnittlich352 Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochterdes Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste(WIK).***durchschnittlich über CHECK24 bestellte Internetgeschwindigkeit je Jahr**vollständige Studie der WIK-Consult mit weiteren Ergebnissen:https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kundensparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehrals 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern fürDSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt undAutoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehrals 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzungder CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an siebenTagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principlesfor Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit undKundenservice.Pressekontakt:Pressekontakt CHECK24Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/73164/4531726OTS: CHECK24 GmbHOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell