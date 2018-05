DSGVO: VOV lanciert D&O-Datenschutzversicherung

Köln (ots) - Ab dem 25. Mai können Unternehmen in Deutschland eineD&O-Datenschutzversicherung abschließen. Die Police desSpezialanbieters VOV springt ein, wenn im Zuge eines behördlichverfolgten Datenschutzverstoßes entweder der Betrieb, seineEntscheidungsträger oder der interne Datenschutzbeauftragtefinanziell belangt werden. Finanzielle Konsequenzen muss derzeit vorallem der Mittelstand fürchten. Das Rückgrat der deutschen Wirtschafthat sich kurz vor Fristablauf mehrheitlich noch nicht mit den neuenRegeln zum Datenschutz befasst, wie eine GDV-Umfrage offenlegt.Unternehmenslenker gehen bei einem zu laschen Umgang mit den neuenDatenschutzregeln ein hohes Risiko ein. Der Grund: Manager haftenhierzulande mit ihrem privaten Vermögen, wenn sie gegen ihrePflichten verstoßen. Die DSGVO bildet dabei keine Ausnahme. ImGegenteil: Wer beim Datenschutz nicht genau hinschaut, wird unterUmständen selbst zur Kasse gebeten, falls dadurch ein Schadenentsteht. Die Verordnung spricht von Bußgeldern, die abschreckensollen. "Datenschutzverstöße entwickeln sich neben Insolvenzen zu denaktuell am meisten gefürchteten Haftungsrisiken", erklärt DiederikSutorius, Geschäftsführer des D&O-Anbieters VOV in Köln.Betroffen sind neben den Entscheidern womöglich auch Mitarbeiter,die das Thema Datenschutz im Unternehmen verantworten. InterneDatenschutzbeauftragte machen sich unter Umständen selbst haftbar,falls personenbezogene Daten nicht entsprechend der gesetzlichenRegeln verarbeitet werden. "Die DSGVO hängt wie ein Damoklesschwertüber den Unternehmen", sagt Sutorius. "Immer mehr Manager merken,dass durch die neuen Regeln beim Datenschutz eine vollkommen neueBedrohung entsteht, die ganz schnell an Fahrt aufnimmt und sehrplötzlich zuschnappen kann."Besonders wichtig ist deshalb, die gesamte Belegschaft über dieneuen Vorschriften zu informieren und für die teils drakonischenKonsequenzen zu sensibilisieren. Denn im Tagesgeschäft passierenerfahrungsgemäß die meisten Fehler. Damit sich die Firmen davorbesser schützen können, erhalten die Mitarbeiter mit der Versicherungexklusiv Zugang auf ein E-Learning-Portal. Gemeinsam mit dem BerlinerTechnologie-Startup Perseus bietet die VOV online Erklärvideos fürdie Arbeit mit personenbezogenen Daten an sowie einenDatenschutzführerschein, den jeder Mitarbeiter absolvieren kann. "Wirwollen Unternehmen künftig proaktiv vor möglichen Pflichtverstößenund ihren negativen Folgen schützen", erläutert der VOV-Chef das Zielder D&O-Datenschutzversicherung.Durch die Police sind der interne Datenschutzbeauftragte geschütztund Manager, die als Geschäftsführer, Vorstand oder Aufsichtsrat eineOrganfunktion erfüllen, sowie das die Versicherung abschließendeUnternehmen selbst.VOV D&O-Datenschutzversicherung aktiv: Informationen fürVermittlerAb dem 25. Mai können Vermittler unter dem Namen VOVD&O-Datenschutzversicherung aktiv die neue Police anbieten. Auf derWebseite www.dsgvo-versicherung.de stehen alle erforderlichenUnterlagen zum Download bereit. Registrierte Vermittler können dieVOV D&O-Datenschutzversicherung aktiv zusätzlich über einOnline-Verfahren abschließen.Über die VOV:Die VOV GmbH ist einer der führenden deutschen Anbieter vonD&O-Versicherungen. Seit 1996 arbeitet die VOV alsManagementgesellschaft für sechs namhafte Versicherer:AachenMünchener AG, Continentale Sachversicherung AG, GeneraliVersicherung AG, HDI Global SE (the Netherlands), Inter AllgemeineVersicherung AG und Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG. Die VOVGmbH mit Sitz in Köln ist zuständig für die Bearbeitung undVerwaltung des gesamten Geschäfts rund um Organhaftung undManagerservices. Mehr Informationen: https://vov-organhaftung.de.Pressekontakt:Florian Bongartz+49 221 931293-57fbongartz@vov.euVOV GmbHIm Mediapark 550670 Kölnwww.vov.euOriginal-Content von: VOV GmbH, übermittelt durch news aktuell