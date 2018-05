DSGVO-Studie: Verbraucher vertrauen Banken und Sparkassen beim Thema Datenschutz am stärksten

Hamburg (ots) - Geldinstitute belegen beim Vertrauen inDatenschutz ersten Platz vor Krankenkassen und staatlichenInstitutionen- Verbraucher sehr skeptisch gegenüber Datenschutz in der "digitaleconomy"- Dieser Vertrauensvorsprung ist eine Chance bei der Gestaltungneuer, digitaler Geschäftsmodelle- Vertrauen muss durch Transparenz und klare Gegenwerte erarbeitetwerdenZum Geltungsbeginn der EU-Datenschutzgrundverordnung am 25. Maiüberwiegt das Vertrauen der Verbraucher in Finanzdienstleister,Krankenkassen und Behörden, wenn es um den Datenschutz geht.Geldinstitute belegen hier den Spitzenplatz: 72 Prozent der Befragtenvertrauen ihnen, davon rund 42 Prozent "stark" bzw. "sehr stark". Beiden jungen Bankkunden unter 30 Jahren sind dies sogar rund 47Prozent. Auf den Plätzen folgen Krankenkassen mit rund 40 Prozentsowie Staat und Behörden mit 34 Prozent "starkem" bzw. "sehr starkem"Vertrauen.Dem gegenüber steht eine große Skepsis bei Anbietern aus derdigital economy, also Technologie- und Internetkonzernen. Nichteinmal die Hälfte der Verbraucher vertraut Online-Händlern oderdeutschen Technologiekonzernen beim Datenschutz. Bei ausländischenTechnologie-Konzernen ist es nicht einmal jeder Dritte. Und nur gut20 Prozent der Verbraucher trauen hier sozialen Netzwerken. Dies sindunter anderem die Ergebnisse der aktuellen "Datenschutz-Studie 2018"der Unternehmensberatung Berg Lund & Company.Vertrauensvorsprung gerade bei sensiblen FinanzdatenDer im Quervergleich Spitzenplatz für Banken und Sparkassen istdabei auch zwingend geboten, hüten diese Institute doch die ausKundensicht sensibelsten Daten: Finanzdaten - beispielsweiseKontostände oder Transaktionen - werden von den befragtenVerbrauchern als mit Abstand am schutzwürdigsten eingestuft. Fastdrei Viertel der Befragten geben an, dass der Schutz dieser Daten fürsie "zwingend erforderlich" sei. Weit vor Personalien (46 Prozent)oder gar Hobbies (25 Prozent). "Banken genießen trotz derFinanzkrisen der Vergangenheit ein hohes Vertrauen der Kunden. Geradebei den sensiblen Finanzdaten ist das einerseits Verpflichtung,andererseits aber auch ein klarer Wettbewerbsvorteil", so Dr. ThomasNitschke, Senior Partner bei Berg Lund & Company.Denn spätestens durch die Umsetzung der EUZahlungsdiensterichtlinie PSD2 Anfang dieses Jahres ist ein Kampf umden Zugang zum Kunden entbrannt. Neue Wettbewerber, wendigeFintech-Startups etwa oder Internetriesen, bieten den Kundeninnovative und bequeme Finanzlösungen. "Die neuen digitalenWettbewerber werden die bestehende Vertrauenslücke schließen müssen,zum Beispiel durch Kooperationen mit etablierten Finanzhäusern", soThomas Nitschke. "Umgekehrt können Banken und Sparkassen denVertrauensvorschuss und ihre große Kundenbasis nutzen, um neueGeschäftsmodelle mutig anzugehen." Dabei müssen die Häuser sensibelund dem Kunden gegenüber transparent vorgehen. Noch sind diejenigen,die dem Datenschutz bei Finanzdienstleistern wenig bis gar nichttrauen, mit rund 10 Prozent eine kleine Minderheit. Und das sollteauch so bleiben.Sparkassen-Kunden mit höherem VertrauensvorschussBeim allgemeinen Vertrauen in die Finanzinstitute zeigen sichunter den Kunden der einzelnen Anbieter nur leichte Unterschiede.Überdurchschnittlich ausgeprägt ist es bei Kunden, die bei einerSparkasse ihr wichtigstes Konto führen. Hier bekunden 44 Prozent ein"starkes" oder "sehr starkes" Datenschutz-Vertrauen, bei allenübrigen sind dieses im Schnitt 39 Prozent. Die besondere Bedeutungihrer Finanzdaten gilt für die Kunden unabhängig von der Form deseigenen Bankinstituts und liegt insgesamt auf sehr hohem Niveau.Lediglich Kunden von Direktbanken - also Häusern ohne eigenesFilialnetz - sind etwas weniger streng, wenn es um den Schutz ihrerDaten geht (nur 68 Prozent sehen Finanzdaten als "zwingend" zuschützen an gegenüber 72 Prozent bei den Kunden anderer Institute).Und das, obwohl Direktbankkunden die Regelungen derDatenschutzgrundversorgung überdurchschnittlich gut kennen: Immerhinrund 43 Prozent haben sich mit der DSGVO beschäftigt. Bei den anderenBanken hat dies bislang nur einer von drei Kunden getan.Vertrauen rechtfertigen und Mehrwerte schaffen"Vertrauen muss man immer wieder aufs Neue erarbeiten, gerade wennes im digitalen Zeitalter um das Thema Datenschutz geht", sagt ThomasNitschke: "Banken und Sparkassen werden von ihren Kunden gerne eineEinwilligung auch für innovative Konzepte erhalten, solange derenVorteil klar erkennbar ist." So können zum Beispiel besondersdatengeschützte Angebote das Leistungs- und Vertrauensversprechen derGeldinstitute begleiten. Digitale Vertragsmanager zur Verwaltung undOptimierung von Verträgen etwa oder sichere Cloud-Speicher passen zumImage der Banken - und immerhin jeder Dritte, der solche Angebotederzeit kostenlos nutzt, würde dafür eine monatliche Gebühr bezahlen.