DSGVO: Guter Rat ist teuer

Besonders die gerade wirksame DSGVO macht so einigen Einzelunternehmern und Firmen große Angst. Zwar ist die Datenschutz Verordnung schon seit etwa zwei Jahrenaktiv doch es gibt so einige Aspekte die beachtet werden müssen. Des Weiteren ist die DSVGO seit dem 25. Mai 2018 auch für sämtliche EU-Mitgliedstaaten verbindlich. Die Daten von den Bürgern der EU werden in der Verordnung genau geregelt und ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.