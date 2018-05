DSGVO: Bundesregierung lässt KMU im Stich / Mittelstand soll vor Datenschutz-Bürokratie geschützt werden (FOTO)

Berlin (ots) -Der Liberale Mittelstand macht die Bundesregierung für die zumTeil mangelhafte Vorbereitung des deutschen Mittelstands auf dieUmsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verantwortlich.Laut einer aktuellen Umfrage des "Bundesverbandes derMittelständischen Wirtschaft (BVMW)" fühlten sich 83 Prozent derUnternehmen bei der neuen EU-Verordnung von der Bundesregierung imStich gelassen. Die DSGVO wird bereits am 25. Mai 2018 in Krafttreten."Die Umfrage bestätigt unsere Gespräche in kleinen und mittlerenUnternehmen, die von den neuen Regelungen der DSGVO völligverunsichert sind. Die Bundesregierung hat es verschlafen, denMittelstand bei der Umsetzung des Bürokratiemonsters DSGVOeinzubeziehen", erklärt dazu der Bundesvorsitzende des LiberalenMittelstands und Bundestagsabgeordnete Thomas L. Kemmerich."Bei der Umsetzung der EU-Verordnung in nationales Recht muss derGrundsatz 'Aufklärung vor Strafe' gelten", forderte derGeneralsekretär des Liberalen Mittelstands Thomas Philipp Reiter. Inanderen EU-Mitgliedsstaaten wie Österreich werde nach diesem Prinziperfolgreich verfahren. Ehrenamtliche Vereine, Organisationen undkleine Unternehmen stünden unter enormem Druck, weil sie für kleineFehler bei der Umsetzung der Verordnung überharte Strafen befürchtenmüssten. Die Bundesregierung solle hier schleunigst gegensteuern,forderte der Liberale Mittelstand.Der Liberale Mittelstand vertritt die der FDP nahestehendenFreiberufler, Handwerker und Unternehmer im Deutschen Bundestag undim vorpolitischen Raum.Pressekontakt:Thomas Philipp ReiterGeneralsekretärLiberaler Mittelstand Bundesvereinigung e.V.Tel. (0172) 9102020E-Mail tpr@liberaler-mittelstand.euOriginal-Content von: Liberaler Mittelstand Bundesverband e.V., übermittelt durch news aktuell