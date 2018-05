DSGVO: Besonnenheit statt Panik

Hamburg (ots) - Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sorgt fürUnsicherheit, Angst, Hektik und Kurzschlussreaktionen. Dabei ist derWeg zur Rechtsicherheit nicht schwer, findet die qbe medienhaus GmbH.Die Schonfrist endet bald, wie mittlerweile jeder weiß, der in derDigitalisierung eine Rolle spielt. Ab dem 25. Mai 2018 unterliegtjede Website neuen und erweiterten rechtlichen Vorgaben, bei derenNichteinhaltung Abmahnungen und Bußgelder in erheblicher Höhe drohen.Die Meinungen zur Dringlichkeit des Handelns gehen dabei jedoch weitauseinander. Der Maßnahmenkatalog der DSGVO enthält rechtlicheThemen, wie etwa die Formulierung von Datenschutzerklärungen,behandelt aber auch die Einrichtung technischer Funktionalitäten wiebeispielsweise eine generelle Datenübermittlung per sichererVerbindung (SSL). Die Schwierigkeit: jede Website ist anders.Content Management System, Zusammenstellung der Funktionalitäten,die angebotenen Dienste wie Blog-Kommentarfunktionen oderSocial-Media-Einbindungen - all das entscheidet darüber, welcheSchritte zur Absicherung nötig sind und welche nicht. Auch derjeweilige Hosting-Anbieter bzw. Server bringt unter Umständentechnisches Setup mit sich, das den Vorgaben nicht gerecht wird.Nimmt man nun noch die Offline-Komponenten hinzu, wird das Ganzetatsächlich unübersichtlich.Beispiel? Auch, wenn es nur sekundär gilt, ist es für IhrerWebsite relevant, wie viele Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen tätigsind. Ab einer bestimmten Angestelltenzahl wäre einDatenschutzbeauftragter im Unternehmen vorgeschrieben, darunter einVerantwortlicher. Und der muss selbstverständlich auch auf derWebsite kommuniziert werden. Verwirrend? Richtig, das ist es. Die qbemedienhaus GmbH warnt jedoch vor voreiligen Schritten und empfiehltzunächst eine genaue, professionelle Analyse des Ist-Zustandes. qbeGmbH selbst bietet diesen Service auch als "qbe datenschutz opener"an, und das in drei Modulen.1. Fragen stellen, Antworten sammeln:Halten Sie die Gegebenheiten in Ihren täglichen Geschäftsabläufenfest. Dazu gehören sowohl die Online- als auch dieOffline-Aktivitäten Ihres Unternehmens.2. Rechtliche Analyse:Mit der IST-Analyse prüft ein auf Onlinerecht spezialisierter AnwaltIhre Website nach Rechtskonformität.3. Technische Analyse:Anschließend werden Website, Server und der Hosting-Anbieteranalysiert qbe nutzt hier die Dienste von spezialisiertenProgrammierern.Alle drei Maßnahmen führen zu konkreten Handlungspunkten, dieumgesetzt werden müssen, um auch nach DSGVO gegen Abmahnungen undBußgeldzahlungen abgesichert zu sein.Keine Panik: Der "qbe datenschutz opener" Die Ergebnisse des qbedatenschutz openers zeigen Ihnen, ob weitere (oft kostenpflichtige)Maßnahmen durchgeführt werden müssen, um Rechtssicherheit zuerlangen. Damit haben Sie eine sichere und verbindliche Einschätzungder Rechtskonformität bzw. der Angreifbarkeit Ihrer Website oderIhres Shops in Bezug auf die DSGVO. Den "qbe datenschutz opener"erhalten Sie für einmalig 359,00 EUR netto zzgl. USt.Infomaterial anfordern können Sie online unterhttps://www.qbe-medienhaus.de/produkte/law-opener/ oder schlichthttp://law-opener.de Sollten Sie Sich wider Erwarten mit derUmsetzung schwertun, bietet qbe auch Krisenhilfe durch technischeMitarbeiter an.Mehr Informationen erhalten Sie hier:qbe medienhaus GmbHMittelweg 16220148 HamburgTelefon: 040 609 46 45 20Mail: info@qbe-mh.deInternet: www.qbe-medienhaus.deOriginal-Content von: qbe medienhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell