"DSDS"-Jurorin Ella Endlich (33) exklusiv in Closer: "Mein Lebensgefährte und ich haben uns getrennt" (FOTO)

Hamburg (ots) -Ella Endlich (33, bürgerlich Jacqueline Zebisch) ist wohl eine deremotionalsten Jurorinnen, die Dieter Bohlen (63) bei "Deutschlandsucht den Superstar" jemals neben sich hatte: Immer wieder laufen beider Schlagersängerin während der Kandidaten-Auftritte die Tränen.Exklusiv in Closer (EVT 10.01.) verrät sie den Grund dafür."Ich bin momentan besonders aus privaten Gründen emotional. MeinLebensgefährte und ich haben uns getrennt", verrät Ella Endlich."Wenn ich jetzt traurige Liebeslieder höre, erinnern sie mich an meinLeben." Andererseits hilft "DSDS" ihr auch, über den Liebeskummerhinwegzukommen, da sie einfach keine Zeit habe, viel darübernachzudenken.Dieter Bohlen ist für Ella Endlich eine Respektperson, den sieaber nicht nach seiner Meinung über ihre eigene Leistung als Jurorinfragen würde: "Dieter setzt voraus, dass man es draufhat. Und wennman es nicht draufhat, hat man ein Problem."