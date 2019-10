DRV zieht positive Bilanz der Weinlese: Zwar geringere Menge als im Vorjahr, aber ausgezeichnete Qualität (FOTO)

Berlin (ots) -"Die über 150 Winzergenossenschaften in Deutschland stechen nichtnur quantitativ hervor, sondern vor allem qualitativ. ZahlreichePrämierungen und Ehrungen gehen jedes Jahr an genossenschaftlicheWeine", würdigte Staatssekretär Dr. Hermann Onko Aeikens aus demBundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) dasEngagement der Weinwirtschaft. Zahlreiche Parlamentarier undVertreter aus Wirtschaft und Verbänden waren der Einladung desDeutschen Raiffeisenverbandes (DRV) zum herbstlichen Weinempfanggefolgt. Hauptgeschäftsführer Dr. Henning Ehlers begrüßteinsbesondere den Staatssekretär und die amtierende DeutscheWeinkönigin Angelina Vogt. Verkostet wurden zwanzig hochwertigeGenossenschaftsweine der wichtigsten deutschen Rebsorten aus achtdeutschen Anbaugebieten.Vorstandsvorsitzender der Moselland eG, Henning Seibert, zog einevorläufige Bilanz der Weinlese: "Der Sommer mit Rekordtemperaturenvon über 40 Grad Celsius und schweren Hitzegewittern führteeinerseits zu einem explosionsartigen Vegetationsschub, andererseitsaber auch lokal zu schweren Sturm- und Hagelschäden sowie großflächigzu Sonnenbrandschäden bei den Trauben und in der Folge zu erheblichenErtragseinbußen." Durch die hervorragende Arbeit der Winzer in denWeinbergen sei es gelungen, sowohl die negativen Auswirkungen vonPilzinfektionen wie auch von Schädlingen in sehr engen Grenzen zuhalten, lobte er. Seibert: "Letztlich können wir in allenAnbaugebieten auf eine mengenmäßig zwar kleine aber qualitativherausragende Ernte mit sehr ansprechenden Weinen in allenQualitätsstufen blicken."Als derzeit wichtigstes politisches Anliegen nannte Seibert dieanstehende Reform des Weingesetzes, die derzeit vom BMEL unterEinbeziehung der Expertise aus den Verbänden der Weinwirtschaftformuliert wird. Dabei hat sich der DRV in die zahlreichenDiskussionen der Branche eingebracht und auch an den zwei rundenTischen teilgenommen, zu denen Bundeslandwirtschaftsministerin JuliaKlöckner (CDU) eingeladen hatte. Seibert: "Die im DRV organisiertenWinzer- und Weingärtnergenossenschaften stehen einer Novellierung desWeingesetzes grundsätzlich offen gegenüber, bitten aber um einefaktenbasierte Bewertung der Folgen durch eine Gesetzesänderung undeine Prüfung, ob die Verbraucher die Änderungen verstehen und damitdas Konsumentenverhalten tatsächlich verändert werden kann."Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlichorientierten Unternehmen der deutschen Agrar- undErnährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der WertschöpfungsketteLebensmittel erzielen die 2.024 DRV-Mitgliedsunternehmen in derErzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen undtierischen Erzeugnissen mit rund 92.000 Mitarbeitern einen Umsatz von63,6 Mrd. Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder unddamit Eigentümer der GenossenschaftenPressekontakt:Wiebke SchwarzePresse und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 30 856214-430E-Mail: schwarze@drv.raiffeisen.deOriginal-Content von: Deutscher Raiffeisenverband, übermittelt durch news aktuell