DRV feiert 70-jähriges Bestehen / Bundesministerin Klöckner: Genossenschaften sind nachhaltig und krisenfest (FOTO)

Berlin (ots) -Seit 70 Jahren setzt sich der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) fürdie Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmen imgrünen Sektor ein. Dieses Jubiläum hat der Verband gestern mit 200Gästen aus dem genossenschaftlichen Verbund, der Politik undWirtschaft gefeiert.Unter den Gästen war auch die Bundesministerin für Ernährung undLandwirtschaft Julia Klöckner (CDU). Sie sagte: "Selbsthilfe,Selbstverantwortung, Selbstverwaltung - die genossenschaftlichenPrinzipien sind aktueller denn je. Das hat uns gerade dieser Sommer -geprägt von Hitze, vor allem aber lang anhaltender Trockenheit -deutlich vor Augen geführt. Die Genossenschaften haben unter anderemmit der Einrichtung von Futterbörsen schnell und gut darauf reagiert,gezeigt, dass sie nachhaltig und krisenfest sind. Ganz im SinneRaiffeisens, den seinerzeit ebenfalls ein Sommer der Wetterextremetätig werden ließ."DRV-Präsident Franz-Josef Holzenkamp ließ wichtige Stationen ausder Historie des Verbandes Revue passieren: Die Gründung in Bonn -damals noch nicht Bundeshauptstadt - der erste Deutsche Raiffeisentagin Koblenz mit mehr als 1.000 Mitgliedern, die Eröffnung desVerbindungsbüros in Brüssel als einer der ersten Verbände oder derUmzug nach Berlin: "In den vergangenen 70 Jahren hat sich dieAgrarwirtschaft durch den europäischen Binnenmarkt, durchMarktliberalisierung, Globalisierung und zunehmende Digitalisierungstark geändert. Der DRV hat diesen Wandel stets zum Wohle seinerMitglieder aktiv und innovativ begleitet. Deshalb setzen dieländlichen Genossenschaften ihr Vertrauen in uns - darauf sind wirstolz."Neben Vielem, das bereits erreicht sei, blieben noch viele Punkte,in denen sich der Raiffeisenverband beständig für seine 2.104Mitgliedsunternehmen einsetze. "Dazu gehört, dass das Kartellrechtbesser mit dem genossenschaftlichen Prinzip vereinbar sein muss",nannte Holzenkamp ein Beispiel. Der Strukturwandel mit dem stetigenRückgang der Anzahl genossenschaftlicher Unternehmen werfe die Frageauf, wie die erforderlichen Kooperationen im genossenschaftlichenBereich zukünftig ermöglicht werden könnten. Holzenkamp: "Wir habendie Politik gebeten, in Zusammenarbeit mit dem Bundeskartellamt einenProzess aufzusetzen, in dem diese Fragen mit uns erörtert werden. Vondiesem Prozess erwarten wir auch, dass die Umsetzung der imKoalitionsvertrag festgehaltenen Ankündigung, Genossenschaften alsnachhaltige und krisenfeste Unternehmensform zu stärken,konkretisiert wird."Eine weitere Herausforderung sieht der DRV-Präsident darin, dassimmer weniger Menschen einen Bezug zur modernen Landwirtschafthätten, jedoch Ansprüche an diese stellten, die zunehmend schwierigerzu erfüllen seien. Auch deshalb hat der Raiffeisenverband einen Filmdrehen lassen, der veranschaulicht, wie modern diegenossenschaftlichen Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaftin den verschiedenen Sparten arbeiten. Holzenkamp: "Und wir zeigendarin, was der Wesenskern von Genossenschaften ist: das gemeinsameEngagement ganz unterschiedlicher Menschen."Die Vielfalt im Verband zeigt darüber hinaus das Magazin "SiebzigJahre, Siebzig Köpfe", in dem Persönlichkeiten aus Wirtschaft undPolitik Antworten auf Schlüsselfragen geben. Sie äußern sich zurzukünftigen Relevanz von Genossenschaften in der Agrar- undErnährungswirtschaft ebenso wie zu den Chancen, dieInternationalisierung und Digitalisierung eröffnen. Das Magazin stehtauf der Internetseite des DRV bereit, der Film ist über denYouTube-Kanal des Raiffeisenverbandes abrufbar.Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlichorientierten Unternehmen der deutschen Agrar- undErnährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der WertschöpfungsketteLebensmittel erzielen die 2.104 DRV-Mitgliedsunternehmen im Handelund in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissenmit rund 82.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 63,0 Mrd. Euro.Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damitEigentümer der Genossenschaften.Pressekontakt:Wiebke SchwarzeDeutscher Raiffeisenverband e.V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPariser Platz 310117 BerlinTelefon: +49 30 856214-430Telefax: +49 30 856214-432E-Mail: presse@drv.raiffeisen.dewww.raiffeisen.deOriginal-Content von: Deutscher Raiffeisenverband, übermittelt durch news aktuell