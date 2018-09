Berlin (ots) - Mit großer Sorge hat der Deutsche Raiffeisenverband(DRV) die heutige Entscheidung des Bundesrats zum Umgang mit derbetäubungslosen Ferkelkastration aufgenommen. "Dass die Bundesländerkeine Mehrheit für eine Fristverlängerung gefunden haben, stelltunsere Mitgliedsunternehmen und die gesamte Fleischwirtschaft inDeutschland vor enorme Herausforderungen", sagte DRV-PräsidentFranz-Josef Holzenkamp.Der Verband setzt sich seit Beginn der Diskussion um den Ausstiegaus der betäubungslosen Ferkelkastration für die Lokalanästhesie alsergänzende Methode ein. Bei diesem sogenannten Vierten Wegverabreicht ein geschulter Landwirt dem Tier das Schmerzmittel vordem Eingriff. Dieses Verfahren ist bisher in Deutschland aufgrundvieler rechtlicher Hürden nicht anwendbar, während es in anderenLändern bereits praktiziert wird. "Wir bleiben dabei: Der Vierte Wegmuss als eine von mehreren Alternativen möglich sein. Zudem darf dasSchmerzmittel Procain nicht als unwirksam abgetan werden. EineAnwendung durch den Tierarzt ab dem 1. Januar zum Zweck derFerkelkastration stelle ich aufgrund der gültigen Zulassung desPräparats nicht in Frage", so Holzenkamp weiter.Nach diesem Votum des Bundesrats setzt der Verband seine Hoffnungauf die Bundesregierung. Holzenkamp: "Wir hoffen sehr, dass sie dieDringlichkeit einer solchen Entscheidung erkennt - damit der deutscheVerbraucher auch in Zukunft heimisches Schweinefleisch essen kann."Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlichorientierten Unternehmen der deutschen Agrar- undErnährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der WertschöpfungsketteLebensmittel erzielen die 2.104 DRV-Mitgliedsunternehmen im Handelund in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissenmit rund 82.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 63,0 Mrd. Euro.Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damitEigentümer der Genossenschaften.Pressekontakt:Wiebke SchwarzeDeutscher Raiffeisenverband e.V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPariser Platz 310117 BerlinTelefon: +49 30 856214-430E-Mail: presse@drv.raiffeisen.deOriginal-Content von: Deutscher Raiffeisenverband, übermittelt durch news aktuell