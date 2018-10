Berlin (ots) - Mit Erleichterung hat der DeutscheRaiffeisenverband (DRV) auf den Beschluss des Koalitionsausschusseszum Umgang mit der betäubungslosen Ferkelkastration reagiert. "Wirfreuen uns sehr, dass die Große Koalition die Notwendigkeit zumHandeln erkannt hat. Die geplante Fristverlängerung bedeutet fürunsere Mitgliedsunternehmen und die gesamte Fleischwirtschaft inDeutschland, dass die Wettbewerbsfähigkeit mit anderen EU-Länderngewahrt bleibt, wenn auch nur vorerst", sagte DRV-PräsidentFranz-Josef Holzenkamp.Gleichwohl sei die ausschließliche Verlängerung der Frist um zweiJahre nicht das Wunschergebnis des Verbandes. "Die geplanteVerlängerung ist ein Hoffnungszeichen für die Fleischwirtschaft.Damit endet nicht die extrem schädliche Hängepartie, in der sich dergesamte Sektor befindet", so Holzenkamp weiter.Der DRV hofft nun, dass die weiteren Schritte desGesetzgebungsverfahrens möglichst reibungslos gelingen. Dennoch seidas nicht das Ende der notwendigen Bemühungen. Der Sektor müsse diedann gewonnene Zeit für die Entwicklung des Vierten Wegs nutzen.Dabei verabreicht ein geschulter Landwirt dem Tier das Schmerzmittelvor dem Eingriff. In Deutschland ist dieses Verfahren bisher mitvielen rechtlichen Hürden versehen und deshalb nicht anwendbar,während es in anderen Ländern wie Schweden oder Dänemark bereitspraktiziert wird.Der Deutsche Raiffeisenverband hatte sich seit Beginn derDiskussion um den Ausstieg aus der betäubungslosen Ferkelkastrationfür diesen Vierten Weg als eine von mehreren alternativenVorgehensweisen eingesetzt. Holzenkamp: "Wir bleiben dabei: DerVierte Weg muss als eine von mehreren Alternativen möglich sein."Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlichorientierten Unternehmen der deutschen Agrar- undErnährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der WertschöpfungsketteLebensmittel erzielen die 2.104 DRV-Mitgliedsunternehmen im Handelund in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissenmit rund 82.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 63,0 Mrd. Euro.Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damitEigentümer der Genossenschaften.Pressekontakt:Wiebke SchwarzePresse und ÖffentlichkeitsarbeitTel. +49 30 856214-430E-Mail: presse@drv.raiffeisen.deOriginal-Content von: Deutscher Raiffeisenverband, übermittelt durch news aktuell