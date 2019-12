Berlin (ots) - "Mit dem heutigen Agrargipfel hat Kanzlerin Merkel ein wichtigesZeichen der Wertschätzung für die Agrarwirtschaft gesetzt und das Thema auf diehöchste Ebene gehoben. Dem müssen nun aber Taten folgen", kommentiertFranz-Josef Holzenkamp, Präsident des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV) dasSpitzengespräch. Die gesamte Wertschöpfungskette stehe so sehr unter Druck, dasses nur mit noch mehr Gesprächsrunden bei Weitem nicht getan sei. "Der Politikist es nicht gelungen, Lösungen für Zielkonflikte in der Agrarwirtschaft zufinden. Wir haben deshalb die Einrichtung einer Zukunftskommission vorgeschlagenund freuen uns sehr darüber, dass Kanzlerin Merkel diesen Vorschlag aufgegriffenhat", betont der DRV-Präsident. Bereits im Februar wird eine Allianz vonVerbänden zusammenkommen und mit dem Bundeskanzleramt ein konkretes Mandatvereinbaren.Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmender deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied derWertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 2.024 DRV-Mitgliedsunternehmen inder Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischenErzeugnissen mit rund 92.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 63,6 Mrd. Euro.Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer derGenossenschaften.Pressekontakt:Wiebke SchwarzePresse und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 30 856214-430E-Mail: schwarze@drv.raiffeisen.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6949/4456685OTS: Deutscher RaiffeisenverbandOriginal-Content von: Deutscher Raiffeisenverband, übermittelt durch news aktuell