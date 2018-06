DRV-Mitgliederversammlung / Besuch von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Berlin (ots) -Die Bundesministerin für Ernährung- und Landwirtschaft, JuliaKlöckner (CDU) hat bei der Mitgliederversammlung des DeutschenRaiffeisenverbandes (DRV) ihre politischen Pläne skizziert. Bei derGemeinsamen Agrarpolitik der EU müsse Bürokratie abgebaut werden,sagte sie.DRV-Präsident Franz-Josef Holzenkamp bot der Ministerin weiterhinvertrauensvolle Zusammenarbeit an und fasste die Forderungen desVerbandes zusammen. Zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik derEuropäischen Union nach 2020 machte er deutlich: "Der Vorschlag füreine starre, auf EU-Ebene festgelegte Obergrenze von 100.000 Euro jeEmpfänger und die bereits ab 60.000 Euro einsetzende deutlicheDegression stoßen bei uns und vor allem bei unserenAgrargenossenschaften, die als Mehrfamilienbetriebe engagiert sind,auf komplettes Unverständnis und Ablehnung."In Ihrer Rede betonte die Bundesministerin für Ernährung undLandwirtschaft Klöckner: "Die Gemeinsame Agrarpolitik ist einetragende Säule für unsere landwirtschaftlichen Betriebe und für dengesamten ländlichen Raum. In den Vorschlägen der EU-Kommission gibtes Licht und Schatten. Es ist gut, dass die Kommission mit ihrenVorschlägen einige wichtige deutsche Anliegen berücksichtigt hat. Ichsehe aber noch Diskussionsbedarf bei der Vereinfachung der GAP. Ichmöchte, dass unsere Landwirte spürbar von Bürokratie entlastetwerden. Ich fordere konkrete Vorschläge, wie die Vereinfachung in derPraxis erreicht werden kann. Die Entbürokratisierung muss fest in derneuen GAP verankert sein. Das erhöht auch die Akzeptanz derEuropäischen Union im Alltag der Menschen. Ziel der Bundesregierungbleibt ganz klar eine stabile Finanzierung der GAP."Das geplante Tierwohllabel müsse so ausgestaltet werden, das eineBreitenwirkung erreicht werde, betonte Holzenkamp gegenüber derMinisterin. Dazu gehöre, dass die Kosten für höhere Standards amMarkt erlöst werden und der Einstieg freiwillig sein müssten.Holzenkamp: "Einen machbaren und praktikablen Weg gehen wir gernemit."Eine Einmischung seitens der Politik auf dem Milchmarkt lehnt derDRV-Präsident ab: "Dazu habe ich eine klare Botschaft: Die Molkereiensind konzeptionell auf einem guten Weg, mit den Herausforderungen desMarktes umzugehen. Für die Politik habe ich die Empfehlung: LassenSie die Finger von der Vertragsfreiheit!"Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlichorientierten Unternehmen der deutschen Agrar- undErnährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der WertschöpfungsketteLebensmittel erzielen die 2.104 DRV-Mitgliedsunternehmen im Handelund in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissenmit rund 82.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 63,0 Mrd. Euro.Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damitEigentümer der Genossenschaften.Pressekontakt:Wiebke SchwarzeDeutscher Raiffeisenverband e.V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: +49 30 856214-430Telefax: +49 30 856214-432E-Mail: schwarze@drv.raiffeisen.deOriginal-Content von: Deutscher Raiffeisenverband, übermittelt durch news aktuell