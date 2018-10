DRV-Körnermaisschätzung: Erntemenge ist drastisch eingebrochen

Berlin (ots) -Die Körnermaisernte in Deutschland ist bis auf Restflächenbeendet, im Mittel vier Wochen früher als in den vergangenen Jahren.Und die Erntemenge ist ernüchternd. Zu diesem Ergebnis kommt derDeutsche Raiffeisenverband (DRV) in seiner aktuellen Ernteschätzungfür diese Getreideart. Darin geht der Verband von einerKörnermaisernte in Höhe von 2,7 Millionen Tonnen aus. Im August hatteder DRV noch 2,3 Millionen Tonnen prognostiziert. Damit wird dasVorjahresergebnis von gut 4,5 Millionen Tonnen um mehr als 40 Prozentunterschritten. Unter Berücksichtigung der aktuellen Ergebnisse desStatistischen Bundesamts für alle anderen Getreidearten beträgt diedeutsche Getreideernte somit gut 37,3 Millionen Tonnen (-18,1 % imVergleich zum Vorjahr).Ausschlaggebend für den dramatischen Mengeneinbruch beimKörnermais war nach Ansicht des DRV nicht nur die Dürre dervergangenen Monate, sondern auch ein deutlicher Rückgang derErntefläche. Aufgrund der extremen Trockenheit in weiten TeilenDeutschlands stieg die Nachfrage von viehhaltenden Betrieben undBiogasanlagen nach Mais zulasten von Körnermais stark an. Daher hatder Verband die Ernteflächen für diese Kultur in den südlichen undwestlichen Bundesländern zwischen 5 und 20 Prozent, in den nördlichenund östlichen sogar um bis zu 50 Prozent gegenüber den offiziellenZahlen des Statistischen Bundesamtes verringert. Der DRV geht somitgegenwärtig von einer Erntefläche in Höhe von 348.000 statt 432.000Hektar aus.Insgesamt ist der Getreidemarkt derzeit durch eine stabileNachfrage seitens der Mühlen geprägt. Die enorme Nachfrage derFutterwirtschaft, die nach der Ernte festzustellen war, hat sich inden vergangenen Wochen verringert, da sich insbesondere durchImportware gegenwärtig eine ausreichende Deckung eingestellt zu habenscheint. Vom Export gehen derzeit vor allem aufgrund der geringenErntemenge keine Nachfrageimpulse aus. Vielmehr wird Deutschland indiesem Getreidewirtschaftsjahr zum ersten Mal seit Jahrzehnten zumNettoimporteur.Die Herbstaussaat von Getreide schreitet zügig voran, leidetallerdings in weiten Teilen des Landes unter der nach wie vorextremen Trockenheit. Besonders betroffen sind nach wie vor der Ostenaber auch weite Teile Westdeutschlands. Auch der Raps leidet unterdem fehlenden Regen und ist teilweise schon umgebrochen worden.Landwirte und Raiffeisen-Genossenschaften hoffen weiterhin aufausreichende Niederschläge, damit die Bestände möglichst optimalentwickelt in die Winterruhe gehen können.Der DRV wird seine Prognose für die kommende Ernte im März 2019vorlegen.Details zur Schätzung: siehe TabelleWeitere Informationen: Guido Seedler, DRV-Warenwirtschaft, Tel.030 856214-410, E-Mail: seedler@drv.raiffeisen.deÜber den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlichorientierten Unternehmen der deutschen Agrar- undErnährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der WertschöpfungsketteLebensmittel erzielen die 2.104 DRV-Mitgliedsunternehmen im Handelund in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissenmit rund 84.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 63 Mrd. Euro.Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damitEigentümer der Genossenschaften.Pressekontakt:Wiebke SchwarzePresse und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 30 856214-430E-Mail: schwarze@drv.raiffeisen.deOriginal-Content von: Deutscher Raiffeisenverband, übermittelt durch news aktuell