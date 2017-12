DRV-Fachausschuss Vieh- und Fleischwirtschaft: Nutztierhaltung - Entwicklungen aktiv gestalten

Berlin (ots) - "Um die gesellschaftliche Akzeptanz der modernenNutztierhaltung zu erreichen, sehen wir eigenen Handlungsbedarf imUmgang mit Nutztieren. Aber wir benötigen auch dringend dieUnterstützung von Politik und Tierärzteschaft. Die Mitglieder desDRV-Fachausschusses Vieh- und Fleischwirtschaft stimmten in ihrerSitzung einem umfangreichen Maßnahmenplan zu. Sie fordern alleverantwortlichen Stellen zum gemeinsamen und zielgerichteten Handelnauf", erklärt der Ausschussvorsitzende Rudolf Festag."Uneingeschränkte Unterstützung bei der Realisierung einerwirksamen Lokalanästhesie von Ferkeln", fordert Festag. "Wir hörenviele Bedenken gegenüber einzelnen Alternativen und kennen dieZulassungsanforderungen für die Umsetzung neuer Präparate. Schwedenzeigt uns dagegen, wie es geht. Dort wird seit dem 1. Januar 2016 dielokale Anästhesie nach entsprechender Schulung der Anwender und mitUmwidmung für Lidocain-Präparate praktiziert, weil es politischgewollt ist", so der Vorsitzende.Den deutschen Sauenhaltern bleiben nur noch 396 Tage, um ihrenAusstieg aus der betäubungslosen Ferkelkastration zu realisieren."Alle Wege sollten nutzbar sein und letztendlich entscheiden derMarkt und die gesellschaftliche Akzeptanz, welche Methoden sichdurchsetzen werden. Die lokale Anästhesie, die nach schwedischemModell auch in Deutschland durch geschulte Landwirte möglich seinmuss, gehört auf jeden Fall dazu", unterstreicht Rudolf Festag.In Bezug auf eine Studie über Tierschutzdefizite beim Umgang mitkranken und verletzten Tieren sehen die DRV-Fachausschuss-Mitgliederalle Beteiligten in der Pflicht. Sie müssen die Bestandsbetreuungüberdenken und zwischenzeitlich entwickelte Nottötungsverfahren ohnebürokratische Hürden schnellstmöglich einführen. "Für uns ist eswichtig, dass wir den Tierhaltern auch Verfahren zur Verfügungstellen, die ohne Blutentzug anwendbar sind", so derAusschussvorsitzende. Landwirte müssen zudem unter Einbindung derbestandsbetreuenden Tierärzte gezielter entscheiden, ob eineBehandlungsmaßnahme beim Tier zielführend ist. "Dafür sind dieVermittlung der Sachkunde und vermutlich auch regelmäßige Schulungender Tierhalter und Mitarbeiter in Nutztierbeständen unverzichtbar, umdie notwendige Sensibilisierung zu erreichen", so Rudolf Festag."Gemeinsam mit Vertretern der Branche arbeiten wir an einem Leitfadenfür Verfahren, Qualifikation, praktische Anwenderschulung undTransparenz der ordnungsgemäßen Durchführung."Sehr klar hat sich der Fachausschuss zum Export von Schlachttierenin Drittlandstaaten positioniert. Die Mitglieder fordern densofortigen Stopp von Langzeit-Transporten, auf denen Schlachttiereenormen Leiden und Schmerzen ausgesetzt sind. Diese DRV-Forderung istallerdings nicht neu, denn die genossenschaftlichen Viehvermarkterund Schlachtunternehmen sprechen sich grundsätzlich für regionaleProzessketten aus. "Die Sachkunde sowie regelmäßige Fort- undWeiterbildung ist für den Sektor der Vieh- und Fleischwirtschaft sehrwichtig, um auch dort die Akzeptanz in der Öffentlichkeit zuverbessern. Gerne teilen wir unsere Expertise vor allem mitdenjenigen nordafrikanischen Staaten, in denen inakzeptableTransport- und Schlachtpraktiken beobachtet werden, um dortnachhaltig den Umgang mit Nutztieren zu verbessern. Der DeutscheRaiffeisenverband hat sich in den letzten Jahren, u. a. auf derInternationalen Grünen Woche mit der Kampagne "Wir transportierenTierschutz", wiederholt und nachdrücklich für Transparenz undAufklärung in diesem Bereich eingesetzt.Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlichorientierten Unternehmen der deutschen Agrar- undErnährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der WertschöpfungsketteLebensmittel erzielen die 2.186 DRV-Mitgliedsunternehmen im Handelund in der Verar¬beitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissenmit rund 82.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 60,1 Mrd. Euro.Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damitEigentümer der Genossenschaften.Pressekontakt:Monika WindbergsDeutscher Raiffeisenverband e.V.Presse und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 30 856214-430E-Mail: presse@drv.raiffeisen.deOriginal-Content von: Deutscher Raiffeisenverband, übermittelt durch news aktuell