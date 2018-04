DER DRUCK IST HOCH / Umfrageergebnisse zum Thema Blutdruck (FOTO)

Kronberg i.Ts. (ots) -Immer mehr Menschen messen ihre Schrittzahl pro Tag, nicht aberihren Blutdruck- Einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt zu erleiden, gehört zuden größten Ängsten bei Bluthochdruck- 58 Prozent der Erwachsenen glauben, dass Stress und Übergewichtdie Hauptursachen für Bluthochdruck sind- Die Hälfte der Erwachsenen glaubt nicht, dass sie einen gesundenLebensstil führt- Die neuen Blutdruckmessgeräte von Braun können dabei helfen, dasLeben gesünder zu gestalten und dem Herzen grünes Licht zu gebenKnapp zwei Drittel der Erwachsenen (65 Prozent) überprüfen mittelsentsprechender Messgeräte oder einer App regelmäßig ihr Gewicht undihre zurückgelegten Schritte pro Tag. Doch obwohl ein gesundes Herzder wichtigste Faktor für das allgemeine Wohlbefinden ist,kontrolliert nur jeder Fünfte regelmäßig den eigenen Blutdruck mitentsprechenden Messgeräten - so die Ergebnisse der neuesten Studievon Braun. (Befragung von 1.000 Erwachsenen deutschlandweit, eineUntersuchung durchgeführt von 3GEM Research and Insights im Auftragvon Braun, 2018.)Zahlreiche Gesundheitsaspekte werden heutzutage zu Hause gemessenund eingehend beobachtet. Viele Menschen sind überzeugt davon,dadurch ein Gesamtbild des eigenen Gesundheitszustandes zu erlangen(41 Prozent), Fortschritte zu erkennen (45 Prozent) undEntscheidungen für einen gesünderen Lebensstil treffen zu können (34Prozent) - warum also ist der Prozentsatz derer, die Wert auf dieregelmäßige Kontrolle ihres Blutdrucks legen, so viel kleiner?Sich dem erhöhten Risiko ausgesetzt zu sehen, einen Schlaganfall(36 Prozent) oder einen Herzinfarkt (32 Prozent) erleiden zu können,gehört zu den größten Ängsten, die Erwachsene bei der Diagnose vonBluthochdruck haben. Allerdings lassen sich viele Fälle vonBluthochdruck durch kleine Veränderun-gen in der Lebensweise in denGriff bekommen. Durch regelmäßiges Messen können Ursachen für denerhöhten Blutdruck ausfindig gemacht werden. Mithilfe einfacherMaßnahmen können nicht nur die Herzgesundheit und das allgemeineWohlbefinden verbessert, sondern schlussendlich auch Leben gerettetwerden.Fast die Hälfte (48 Prozent) der befragten Erwachsenen in Europalässt ihren Blutdruck nur gelegentlich im Rahmen derRoutine-Untersuchungen vom Arzt überprüfen, bei vier Prozent findenüberhaupt keine Messungen statt.Dr. Achim Max Brenske, Allgemeinmediziner und Gesundheitsexperte,sagt: "Hypertonie beziehungsweise Bluthochdruck kann jeden treffen.Es müssen nicht unbedingt Symptome auftreten, aber wenn derBluthochdruck unbehandelt bleibt, kann dies das Risiko für ernstegesundheitliche Schäden wie Herzinfarkte und Schlaganfälle erhöhen.Es gibt viele gesundheitsfördernde Maßnahmen, die einige Menschenbereits konsequent beobachten und aufzeichnen. Doch die Überprüfungdes Blutdrucks wird häufig übergangen, obwohl dieser ganzentscheidend für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden ist. Wenndie Blutdruckmessung mit einem einfach zu bedienenden Messgerät fürden Arm oder das Handgelenk in die regelmäßigen Gesundheits-Checks zuHause integriert wird, können mögliche Ursachen für Bluthochdruckschnell identifiziert werden. Häufig können schon leichteVeränderungen im Alltag die Gesundheit und das Wohlbefindensignifikant steigern. Kleine Anpassungen können in Sachen Blutdruckgroße Wirkung haben, und nicht zuletzt lebensrettend sein."Die Umfrage ergab, dass das regelmäßige Blutdruckmessen fast derHälfte (41 Prozent) der Erwachsenen das Gefühl vermittelt, mehrVerantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen zu können. DieHälfte der Befragten (50 Prozent) sieht den Vorteil darin, seltenereinen Arzt aufsuchen zu müssen, während ein weiteres Drittel (37Prozent) angibt, dass das regelmäßige Messen Aufschluss darüber gibt,welche Faktoren den Blutdruck tatsächlich beeinflussen.Kleine Veränderungen, die Großes bewirken könnenDie Blutdruckmessgeräte der neuen Generation von Braun bietenintelligente, intuitive und leicht verständliche Messmethoden.Gemeinsam mit Experten möchte Braun das Bewusstsein für die Vorteileeiner regelmäßigen Blutdruckmessung schärfen und auf die leichtumzusetzenden Veränderungen der Lebensgewohnheiten aufmerksam machen,die effektiv und dauerhaft zu einem gesunden Herz und einem stabilenBlutdruck beitragen können - und der Herzgesundheit grünes Lichtgeben.Gesund ernähren und in Bewegung bleiben71 Prozent der Befragten sehen Übergewicht als eine derHauptursachen für Bluthochdruck, gefolgt von Bewegungsmangel (57Prozent), Rauchen (54 Prozent) und Alkoholkonsum (43 Prozent). AllesFaktoren, auf die leicht Einfluss genommen werden kann. Dennoch geben50 Prozent der Befragten zu, dass sie keinen gesunden Lebensstilführen und sich durchaus bewusst sind, dass sie sich mehr um dieeigene Ernährung, ihre Lebensgewohnheiten und ihre körperlicheFitness bemühen sollten.Die erfolgreiche Bloggerin und Instagrammerin Faya Nilsson von"FitnessOnToast" sagt: "Sich auf ein neues Fitness- undErnährungsprogramm einzulassen, kann viel Überwindung kosten - musses aber nicht! Im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung muss man aufsein Lieblingsessen nicht verzichten. Und mit kleinen Anpassungenkann man die körperliche Aktivität individuell ganz leicht steigern.Das alles kann dazu beitragen, den allgemeinen Gesundheitszustand zuverbessern.Süße TräumeFast ein Drittel der Deutschen (30 Prozent) gibt an, dass siekeinen erholsamen Schlaf haben. Aber was sind die Gründe für dasnächtliche Hin- und Herwälzen? Laut der Studie zählen Karriereziele(41 Prozent), finanzielle Sorgen (40 %), Beziehungen (40 %) und dieWork-Life-Balance (37 Prozent) zu den Hauptfaktoren für unruhigenSchlaf. Belastungen in diesen Bereichen wirken sich negativ auf dieSchlafqualität aus, was wiederum den Blutdruck erhöhen kann.Nick Littlehales, ehemaliger Vorsitzender des UK Sleep Council,sagt dazu: "Heute messen die Men-schen dem Schlaf mehr Bedeutung beiund haben ein viel besseres Verständnis für die Vorteile einer gutenSchlafroutine in Verbindung mit Entspannung und gesunder Ernährung.Guter Schlaf gehört dazu, wenn es darum geht, die Gesundheit zuverbessern."StimmungsmacherStress hat häufig Einfluss auf die Herzgesundheit. Annähernd zweiDrittel der Studienteilnehmer (63 Prozent) geben an, unter einemerhöhten Stresslevel zu stehen.Meik Wiking, CEO des Happiness Research Institute, sagt: "Stresswirkt sich nicht nur auf unser eigenes Leben und Wohlbefinden aus,sondern hat gleichzeitig negativen Einfluss auf die Menschen inunserer Umgebung und kann unsere Stimmung deutlich verschlechtern.Häufig können wir den Stress nicht einfach abschütteln, was dazuführen kann, dass er zu einer großen Belastung wird. Aber es gibtviele Strategien, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen und dieStimmung für sich und so auch für Freunde und Familie wieder zuheben."Mut zur VeränderungDie bedienfreundlichen Blutdruckmessgeräte von Braun ermöglichen,den Gesundheitszustand des Herzens mit nur einem Blick zu erfassen.Die mühelose Synchronisierung der Messwerte mit der kostenlosenHealthy Heart App von Braun auf dem Smartphone oder Tablet stellt denBlutdruck in einfachen und übersichtlichen Diagrammen und Grafikendar. Neben der Messung des Blutdrucks können auch Schlaf, Ernährung,Stresslevel und das Bewegungsprofil aufgezeichnet werden, um einGesamtbild über den allgemeinen Gesundheitszustand zu erhalten. DieHealthy Heart App hilft, den Einfluss des eigenen Lebensstils auf denBlutdruck zu verstehen.In den meisten Fällen kann Bluthochdruck behandelt werden undschon kleine Umstellungen der Lebensweise können große Wirkung haben.Durch regelmäßiges Messen wird deutlich, was zu einem plötzlichenAnstieg des Blutdrucks führt. Allein diese Zusammenhänge zu erkennen,ist der erste Schritt zu nachhaltigen Veränderungen, mit denen dieHerzgesundheit und der allgemeine Gesundheitszustand verbessertwerden können. Mit Braun bekommt das Herz grünes Licht.Mehr dazu unter www.braunblutdruckmessgeraet.de. Die BraunBlutdruckmessgeräte sind u.a. bei Media Markt erhältlich.Über BRAUNSeit mehr als 90 Jahren stellt Braun Produkte her, die für ihreZuverlässigkeit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit bekannt sind. DieGrundpfeiler von Braun liegen dank Dieter Rams und seinen Nachfolgernim Design - und da sich die Bedürfnisse der Konsumenten im 21.Jahrhundert immer weiterentwickeln, legt Braun seinen Fokus auf einunvergleichliches Nutzererlebnis. Das Ziel von Braun ist es, Produkteso zu gestalten, dass sie einen Unterschied im Leben der Menschenmachen und die Kunden den typischen "Braun Moment" erleben können.Braun weist auch in Zukunft den Weg - mit Produkten, die dazu dienen,das Leben der Kunden zu verbessern, getreu dem Motto: "Entwickelt fürdas, was zählt". Braun Healthcare ist in der Gesundheitsbranche festetabliert. Die Produkte von Braun Healthcare werden in 44 Ländern derEMEA-Region vertrieben. Bislang wurden über 13 Millionen medizinischeGeräte in Europa verkauft.Über Helen of Troy LimitedHelen of Troy Limited (NASDAQ, NM: HELE) ist ein weltweitführendes Unternehmen im Bereich Konsumgüter und bietet seinen Kundenkreative Lösungen durch ein starkes Portfolio anerkannter Marken,darunter OXO®, Hydro Flask®, Vicks®, Braun®, Honeywell®, PUR®,Febreze®, Revlon®, Pro Beauty Tools®, Sure®, Pert®, Infusium23®,Brut®, Ammens®, Hot Tools® und Bed Head®. Alle hierin enthaltenenWarenzeichen gehören zu Helen of Troy Limited (oder seinenTochtergesellschaften) und/oder werden unter Lizenz von ihrenjeweiligen Lizenzgebern verwendet. Für weitere Informationen überHelen of Troy Limited besuchen Sie bitte www.hotus.com.Pressekontakt:PUBLIC RELATIONS PARTNERS GmbHBéla ReßTel.: +49 (0) 6173 92 67 40ress@prpkronberg.comwww.prpkronberg.comOriginal-Content von: Braun, übermittelt durch news aktuell