DRM: SKODA Champion Kreim will mit Sieg-Hattrick in die Operation Titelverteidigung starten (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- ADAC Saarland-Pfalz-Rallye: SKODA AUTO Deutschland Duo FabianKreim/Frank Christian hofft auf dritten Sieg in Serie beimSaisonauftakt- Erster von acht Läufen der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM)- Fans können neuen Look des SKODA FABIA R5 erstmals im Wettbewerblive erleben- Fabian Kreim: "Der erste deutsche Rallye-Meistertitel hat Hungerauf mehr gemacht"Das SKODA AUTO Deutschland Duo Fabian Kreim/Frank Christian (D/D)visiert zum Auftakt der Operation Titelverteidigung den Sieg-Hattrickan. Die deutschen Rallye-Champions wollen am Freitag und Samstag zumdritten Mal in Serie bei der ADAC Saarland-Pfalz-Rallye triumphieren.Das wird jedoch kein einfaches Unterfangen beim Saisonauftakt derDeutschen Rallye-Meisterschaft (DRM): Die Konkurrenz ist so stark wienie zuvor."Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht und stellen unsauf eine ganz harte Aufgabe ein! Trotzdem wollen wir wie in denvergangenen beiden Jahren mit einem Sieg in die Saison starten. Dererste deutsche Rallye-Meistertitel hat Hunger auf mehr gemacht: Wirwollen am Ende der Saison wieder feiern", sagt Kreim optimistisch. Erpräsentiert bei der Saarland-Pfalz-Rallye erstmals im Wettkampfmodusden SKODA FABIA R5 im neuen Look. Kreims Erfolgsbilanz spricht fürsich: Der 24-jährige hat die letzten fünf Läufe in der DRM in Folgegewonnen.Allerdings liest sich die Starterliste im ersten von achtSaisonläufen des nationalen Championats wie das "Who is Who" derdeutschen Rallye-Szene. Insgesamt neun R5-Fahrzeuge und zwei Autosder älteren Super 2000-Generation kämpfen um den Sieg, darunter dreiweitere SKODA FABIA R5-Teams: Mit Sandro Wallenwein/Marcus Poschner(D/D) vertrauen die deutschen Rallye-Meister von 2011 genauso auf denHightech-Allradler aus Tschechien wie die letztjährigenMeisterschaftsdritten Dominik Dinkel/Christina Kohl (D/D). Auch einechter Blaublüter tritt im SKODA FABIA R5 an: Prinz Albert von Thurnund Taxis bereitet sich mit dem Auftritt bei derSaarland-Pfalz-Rallye auf seinen Start in der FIARallye-Europameisterschaft (ERC) vor."Die Teilnehmerliste ist wirklich vom Feinsten und spricht für dienoch einmal gewachsene Attraktivität der DeutschenRallye-Meisterschaft. Unsere Mission im Rallye-Jahr 2017 ist klar:Wir wollen unseren zweiten Titel in Serie holen und die Fansbegeistern", sagt Andreas Leue. Der Teamleiter Motorsport undTradition bei SKODA AUTO Deutschland erwartet deshalb von seinemFahrerduo Kreim/Christian "vollste Konzentration von der erstenSekunde an". Das Meisterteam von SKODA AUTO Deutschland aus dem Jahr2016 ist zusammengeblieben, auch in diesem Jahr ist derösterreichischen Serienchampion Raimund Baumschlager mit seinemBRR-Team für den technischen Einsatz verantwortlich.Bei der Saarland-Pfalz-Rallye warten in diesem Jahr rund um denServicepark im Bosenbachstadion von St. Wendel zwölfWertungsprüfungen über 125,92 Kilometer auf die Teilnehmer. Los mitdem kompakten Programm geht es am Freitagabend auf dem Schlossplatzvon St. Wendel, Highlight der Rallye wird sicher an beiden Tagen dieSpezialprüfung auf einem Rundkurs durch die Innenstadt sein. Kreim:"Wir wollen die perfekte Show in unserem SKODA FABIA R5 liefern."Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) 201703.03. - 04.03.2017 Saarland-Pfalz07.04. - 08.04.2017 Vogelsberg/Hessen05.05. - 06.05.2017 Sulingen26.05. - 27.05.2017 Sachsen23.06. - 24.06.2017 Stemwede04.08. - 05.08.2017 Thüringen08.09. - 09.09.2017 Niedersachsen20.10. - 21.10.2017 3-Städte