DRK lädt am 8. Mai 2019 zur Jahrespressekonferenz ein

Berlin (ots) - Das Deutsche Rote Kreuz lädt am Weltrotkreuztag am8. Mai 2019 in Berlin zur Jahrespressekonferenz mit DRK-PräsidentinGerda Hasselfeldt ein. Mit dabei ist auch der Schauspieler LudwigTrepte, der sich als neuer DRK-Botschafter vor allem zu seinemEngagement zum humanitären Völkerrecht äußern wird.Bei der Pressekonferenz stellt das DRK unter anderem denJahresbericht 2018 mit aktuellen Daten vor. Dabei geht es unteranderem um folgende Themen:- Positive Entwicklung bei der Zahl der ehrenamtlichen Helfer- Deutschland ist nicht ausreichend auf Krisen vorbereitet: Stand derGespräche mit der Bundesregierung über ein nationalesKrisenmanagement- 70 Jahre Genfer Konventionen - heute aktueller denn jeBeginn: Mittwoch, 8. Mai 2019, 11.00 UhrOrt: Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz,Raum 1 - 2, Schiffbauerdamm 40 / Ecke Reinhardtstraße 55,10117 BerlinTeilnehmer:DRK-Präsidentin Gerda HasselfeldtSchauspieler Ludwig TrepteDRK-Generalsekretär Christian ReuterDRK-Bundeskonventionsbeauftragter Eberhard DeschAlle Teilnehmer stehen auch für Fotos und Interviews zurVerfügung.Anmeldungen werden erbeten an Pressesprecher Dr. Dieter Schützunter schuetz@drk.dePressekontakt:Pressesprecher Dr. Dieter Schütz, Tel. 0162 2002029, schuetz@drk.deOriginal-Content von: DRK Deutsches Rotes Kreuz, übermittelt durch news aktuell