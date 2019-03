DRK Volunta kritisiert Ausgestaltung der Teilzeit-Freiwilligendienste für Jugendliche (FOTO)

Finanztrends Video zu



Wiesbaden (ots) -Freiwilligendienste sollen auch für Jüngere in Teilzeit möglichsein. Der Bundestag hat dem Gesetz von Bundesfamilienministerin Dr.Franziska Giffey (SPD) mehrheitlich zugestimmt. Die Neuregelungverkennt jedoch die Idee und die Ziele der Jugendfreiwilligendiensteund schwächt sie zusätzlich durch ihre Bezugnahme auf dasBerufsbildungsgesetz.Die Forderung nach einem Freiwilligendienst mit reduzierterStundenzahl für bestimmte Zielgruppen wird seit vielen Jahren von denTrägern vorgebracht und von der hessischen Rotkreuztochter Voluntaunterstützt. "Der Teilzeit-Freiwilligendienst ist für alle Akteuregut und richtig", so Volunta-Geschäftsführer Peter Battenberg. "Diejetzt vorgesehene Ausgestaltung sehen wir allerdings kritisch."Reduzierung des Taschengeldes im Teilzeit-Freiwilligendienstwiderspricht der Idee der FreiwilligendiensteFreiwillige bekommen als Anerkennung ein Taschengeld für ihrEngagement. Die jetzt im Gesetz vorgesehene Reduzierung desTaschengeldes für Freiwillige, die ihren Freiwilligendienst inTeilzeit absolvieren, ist nicht nur falsch, sie widerspricht der Ideeund den Zielen der Jugendfreiwilligendienste. "Weil es sich beimTaschengeld eben nicht um eine Entlohnung für eine Arbeitsleistunghandelt, ist auch eine Reduzierung nicht nachvollziehbar", soBattenberg. Anstatt Bereitschaft und Anerkennung für Engagement inden Fokus zu rücken, zähle hier der Gedanke, weniger Stundenleistungbedeutet weniger Geld. Wir würden uns von der Politik echteErleichterungen wünschen, die dazu führen, dass mehr junge Menschen,diesen wichtigen Lernort nutzen können. Eine Förderung derFreiwilligen ähnlich dem BaFöG würde helfen", sagt derVolunta-Geschäftsführer.Stigmatisierung der Freiwilligen in TeilzeitDer Teilzeit-Freiwilligendienst wird zu Recht an enge Kriteriengeknüpft. Wenn Freiwillige ein Kind oder eine nahestehendepflegebedürftige Person zu betreuen haben oder andere, vergleichbarschwerwiegende Gründe vorliegen, soll ein Freiwilligendienst inTeilzeit möglich sein. Bundesfamilienministerin Giffey nenntBeispiele: "Wir haben die junge Frau aus Eritrea, die einenIntegrationskurs besucht und sich nebenbei freiwillig engagierenwill, vielleicht in einem Altenheim. Ein junger Mann Anfang 20, dersehbehindert ist und für den Weg zum Einsatzort und den Heimwegeinfach länger braucht."Warum aber sollen der junge Mann mit Behinderung und die jungeFrau aus Eritrea, die sich beide 30 Stunden zu 100 Prozentengagieren, nicht auch 100 Prozent Taschengeld bekommen? Dasjedenfalls würde der Idee der Freiwilligendienste Rechnung tragen,die eben nicht auf ein Entgelt abzielen. Die Regelung führtallenfalls zu einer Stigmatisierung einer Personengruppe und öffnetTüren für den Missbrauch."Was den Personenkreis anbelangt, hätten wir uns auch gewünscht,dass explizit die minderjährigen Freiwilligen aufgenommen werden", soBattenberg. Vielen Minderjährigen fällt es schwer, denFreiwilligendienst in Vollzeit in einem Krankenhaus oder einerPflegeeinrichtung durchzustehen. Sie brechen vor Dienstende dannleider ab.Bezugnahme zum BBiG in der KritikDas Gesetz sieht weiterhin vor, dass sich die Voraussetzungen zurAbleistung eines Teilzeitfreiwilligendienstes an denjenigen einerTeilzeitberufsausbildung orientieren sollen. Mit der Bezugnahme aufdas Berufsbildungsgesetz (BBiG) an dieser Stelle sieht Volunta deneigenständigen Charakter der Freiwilligendienste als informelleLernorte ausgehebelt. Freiwilligendienste werden wieder in die Näheder Berufsausbildung gerückt.Pressekontakt:Christine OrthPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDeutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbHAbraham-Lincoln-Str. 7, 65189 WiesbadenTel. 0611 4 50 41 66 23, E-Mail christine.orth@volunta.deOriginal-Content von: Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbH, übermittelt durch news aktuell