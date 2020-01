DRK-Präsidentin: Freiwilliges Soziales Jahr besser fördern

Bremen (ots) - Für eine Stärkung des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) und desBundesfreiwilligendienstes hat sich die Präsidentin des Deutschen Rotes Kreuzes,Gerda Hasselfeldt, ausgesprochen. In einem Gastbeitrag für den Bremer"Weser-Kurier" (Sonntagsausgabe) sagte sie zur Diskussion um ein Pflichtjahrnach der Schule, dafür sehe sie zwar derzeit "keine Lösung", weil es "einEingriff in ein von der Verfassung garantiertes Grundrecht" sei. In einem"ersten Schritt" müsse aber das Freiwillige Soziale Jahr und derBundesfreiwilligendienst attraktiver gemacht werden. Hasselfeldt schlägt vor,die Qualifikationen aus den Freiwilligendiensten bei Ausbildungen oder Studiumstärker anzuerkennen und das FSJ finanziell besser zu fördern. "Letztlich musses in der Gesellschaft so weit kommen, dass jemand, der kein soziales Jahrgemacht hat, ein Defizit verspürt. Auch ein Rechtsanspruch auf einen Platz imFreiwilligendienst wäre wichtig. Jeder Jugendliche, der einen solchen Dienstmachen möchte, muss das auch können", fordert die DRK-Präsidentin. Außerdemkritisiert Hasselfeldt, dass "ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des DRK undanderer Organisationen in vielen Bundesländern - auch in Bremen - bei Einsätzenim Bevölkerungsschutz hinsichtlich Freistellung und Lohnersatz schlechterbehandelt" würden als ihre Kolleginnen und Kollegen von Feuerwehr und THW. EineGleichstellung sei überfällig. "Es darf keine Helfer zweiter Klasse geben",betont Hasselfeldt.Pressekontakt:Weser-KurierNewsdeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30479/4483671OTS: Weser-KurierOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell