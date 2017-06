DRK-Präsident Seiters lobt Bundesfreiwilligendienst als absolutes Erfolgsmodell

Berlin (ots) - Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK),Dr. Rudolf Seiters, hat den am 1. Juli 2011 eingeführtenBundesfreiwilligendienst (BFD) vor Bundestagsabgeordneten als"absolutes Erfolgsmodell" gelobt. "Die Nachfrage von jungen undälteren Interessierten, die gerne einen Bundesfreiwilligendienst beimRoten Kreuz absolvieren wollen, übersteigt unser Angebot bei weitem.Auf einen freien Platz bewerben sich beim DRK zwei bis dreiFreiwillige", sagte Seiters am 1. Juni beim traditionellenDRK-Abgeordnetenfrühstück im Bundestag.Zur Motivation der Bewerber erklärte der DRK-Präsident: "Vielejunge Menschen suchen insbesondere nach der Schulzeit eine sinnvolleOrientierungsphase für das bevorstehende Berufsleben. Oder aber siesuchen nach einer Möglichkeit, wie sie die Wartezeit bis zur Aufnahmeeiner Ausbildung oder eines Studiums sinnvoll überbrücken können."Die Älteren könnten zudem ihre Berufs- und Lebenserfahrungweitergeben oder sich in Zeiten des beruflichen Umbruchs neuorientieren.Kritisch äußerte sich Seiters zu derzeitigen Überlegungen imHaushaltsausschuss des Bundestages. Dabei geht es um die sogenanntenKostenerstattungen für Dienstleistungen zwischen den Trägern des BFDwie den DRK-Landesverbänden und den sozialen Einrichtungen vor Ort,in denen die Freiwilligen eingesetzt werden. Die Träger organisierenden BFD gemeinsam mit diesen Einsatzstellen und übernehmen dabeizentrale Aufgaben der Qualitätssicherung und der pädagogischenBegleitung. Diese notwendige Kostenerstattung für die Träger seigefährdet, sagte Seiters. Er warnte davor, die bisher bewährteOrganisationsform des BFD auszuhebeln.Das DRK ist bei den Freiwilligen Sozialen Diensten mit insgesamtrund 11.700 Stellen bundesweit der größte Anbieter. 2.800 Plätzewerden allein im Bundesfreiwilligendienst angeboten, zusätzlich 490Stellen im BFD-Sonderprogramm für Flüchtlinge. Hinzu kommen etwa 440Einsatzplätze in den Internationalen Freiwilligendiensten im Ausland.An dem DRK-Abgeordnetenfrühstück nahmen zahlreiche Parlamentarieraller Fraktionen teil, darunter auch Bundesinnenminister Thomas deMaiziere.Pressekontakt:DRK-Pressesprecher Dr. Dieter Schütz, Tel. 0162 2002029Original-Content von: Deutsches Rotes Kreuz, übermittelt durch news aktuell