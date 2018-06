DRK: Humanitäre Lage in Syrien verschärft sich für Zehntausende dramatisch

Berlin (ots) - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) warnt angesichts derZuspitzung der Kampfhandlungen im Südwesten Syriens um die StadtDaraa vor verheerenden humanitären Folgen für die Zivilbevölkerung."Die Kämpfe werden jeden Tag schlimmer. Wir sind sehr besorgt überdie Sicherheit von zehntausenden Zivilisten, die im Süden des Bezirksum Daraa zwischen die Fronten geraten oder bereits auf der Flucht vorGewalt sind. Eine anhaltende militärische Eskalation könnte dieVertreibung von etwa 200.000 Menschen aus den umkämpften Gebieten zurFolge haben", sagt Christof Johnen, Leiter InternationaleZusammenarbeit beim DRK."Berichten zufolge wurden bei den Angriffen auch zivileKrankenhäuser getroffen. Dadurch verschlechtert sich die bereitsjetzt schon ungenügende Gesundheitsversorgung für tausende Menschendramatisch. Wenn nun zusätzlich auch Versorgungswege unterbrochen unddie Importe aus dem Nachbarland Jordanien erschwert werden, kann daszu erheblichen Engpässen bei der Versorgung der Menschen mitNahrungsmitteln und anderen Gütern des täglichen Bedarfs führen",sagt Johnen."Die Vertriebenen benötigen sofortige Hilfe und Unterstützung,insbesondere Unterkunft, Nahrungsmittel, Wasser und medizinischeVersorgung. Viele von ihnen sind in Richtung der Grenze zu Jordaniengeflohen, die allerdings geschlossen ist", sagt Johnen. Die Gegendist eine Wüstenregion und es gibt dort keinerleiZufluchtsmöglichkeit. "Wir fordern die Konfliktparteien und dieNachbarländer auf, sichere Fluchtrouten für die Zivilbevölkerung undeine Grundversorgung, einschließlich lebensrettender medizinischerMaßnahmen, zu gewährleisten. In Daraa darf sich das Drama von Aleppound Ost-Ghouta nicht ein drittes Mal wiederholen", sagt Johnen.Der bewaffnete Konflikt in Syrien geht bereits ins achte Jahr. DasDRK leistet seit 2012 humanitäre Hilfe im Syrien-Konflikt.Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende:IBAN: DE63370205000005023307BIC: BFSWDE33XXX, Stichwort: SyrienPressekontakt:DRK-PressesprecherDr. Dieter Schütz, Tel. 030 85404-158, schuetz@drk.deOriginal-Content von: Deutsches Rotes Kreuz, übermittelt durch news aktuell