DRIVE-E-2018: Fünf Preisträger, 50 Studierende, 100 Prozent Elektromobilität

München/Berlin/Bonn (ots) - Die Sommerakademie DRIVE-E vermitteltStudierenden Einblicke in die Vielfalt der Elektromobilität. Fünf vonIhnen wurden mit dem DRIVE-E-Studienpreis 2018 ausgezeichnet.Mobilität zu Wasser, in der Luft oder auf der Straße: ElektrischeAntriebe sind heute keine Zukunftsmusik mehr. Eine wachsende Zahljunger Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler widmen sichdem Thema mit Begeisterung: Fünf von ihnen wurden am Mittwochabendfür ihre herausragenden studentischen Arbeiten vom Bundesministeriumfür Bildung und Forschung (BMBF) und der Fraunhofer-Gesellschaft imDeutschen Museum - Verkehrszentrum in München mit demDRIVE-E-Studienpreis ausgezeichnet.Die Preisverleihung ist Teil einer jährlich stattfindendenSommer-Akademie, die 50 ausgewählten Studierenden aus ganzDeutschland in einer Woche die Theorie und Praxis derElektromobilität mit Vorträgen und Exkursionen näherbringt."Die Mobilität der Zukunft verlangt neues, kreatives Denken. Dasind gerade auch Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlergefragt. Mit der DRIVE-E-Akademie fördern wir ein hohes Maß anEngagement, neue Ideen und konkrete technische Entwicklungen. Impulsewie diese brauchen wir, damit unsere Mobilität effizienter undnachhaltiger wird", sagte Ministerialrat Hermann Riehl anlässlich derPreisverleihung.Prof. Hubert Karl Lakner, Vorsitzender des Direktoriums desFraunhofer-Verbundes Mikroelektronik lobte ebenfalls dieeingereichten Arbeiten: "Die Forschungsergebnisse der Preisträgersind beeindruckend und ein wichtiges Zeichen für die Zukunft derElektromobilität in Deutschland. Wir freuen uns, ihren Leistungenauch in diesem Jahr die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die sieverdienen."Fünf innovative Ideen für die Zukunft der ElektromobilitätDer erste Platz in der Kategorie der Masterarbeiten ging an JulianHölzen von der Leibniz Universität Hannover, der sich mit dertechnologischen Modellierung und wirtschaftlichen Analyse vonhybrid-elektrischen Antriebssystemen beschäftigte. Den ersten Platzbei den Projekt- bzw. Bachelorarbeiten sicherte sich Adrian Candussiovon der Technischen Universität München: In seiner Arbeit zum ThemaEnergiespeicher analysierte er die Alterung von Lithium-Ionen-Zellen.In der Kategorie der Masterarbeiten wurden in diesem Jahr gleichzwei Arbeiten mit dem zweiten Platz ausgezeichnet: Martin Gerlach vonder RWTH Aachen untersuchte in seiner Arbeit den Einfluss vonFertigungstoleranzen bei der Montage von Elektromotoren, umzukünftige Fertigungsprozesse zu optimieren. Maximilian Wilhelm vonder TU Kaiserslautern erhielt den Preis für seine Diplomarbeit zurEntwicklung eines Elektromotors, bei dem neue modulareHalterungskonzepte zwischen Motor und Fahrzeug genutzt werden. Dasermöglicht leichtere Motoren, die mit weniger Fertigungsschrittenhergestellt werden können und im Fahrbetrieb weniger Geräuscheabstrahlen.In der Kategorie Projekt- bzw. Bachelorarbeiten überzeugteMaximilian Zähringer von der Technischen Universität München undwurde mit dem zweiten Preis belohnt. Er entwickelte ein analytischesModell für Getriebe von Elektrofahrzeugen, um zukünftigeKonstruktionsprozesse zu beschleunigen.Fotos sowie weitere Informationen zu den Studienpreispreisträgernund ihren Arbeiten sind verfügbar unter:www.drive-e.org/studienpreis.Über das DRIVE-E-ProgrammDRIVEE wurde 2009 vom Bundesministerium für Bildung und Forschungund von der FraunhoferGesellschaft gemeinsam initiiert. Mit demDRIVE-E-Studienpreis zeichnen BMBF und Fraunhofer-Gesellschaftinnovative studentische Arbeiten zur Elektromobilität aus. Teilnehmenkonnten auch in diesem Jahr Absolventinnen und Absolventen sowieStudierende von deutschen Fachhochschulen, Universitäten und anderenHochschulen mit ihren wissenschaftlichen Arbeiten.Für die neunte Ausgabe des DRIVE-E-Nachwuchsprogramms von BMBF undFraunhofer-Gesellschaft hatten sich wieder zahlreiche Studentinnenund Studenten aus ganz Deutschland beworben. Mit der HochschuleMünchen als Hochschulpartner machte DRIVE-E dabei erstmals in derbayerischen Hauptstadt Halt. Neben Automobilzulieferern wie derRobert Bosch GmbH und der Schaeffler AG waren in den vergangenenTagen auch innovative Mobilitäts-Start-ups aus dem Raum München vorOrt und berichteten von ihren Innovationen. Der Digitalisierung unddem autonomen Fahren widmete sich der halbtägige Workshop desIT-Dienstleisters NTT Data. Praxisluft schnupperten die Studierenden bei einer Führung durch das BMW-Werk und die BMW-Welt.Am Donnerstag und Freitag erwartet die Teilnehmenden unter anderemVorträge der Daimler AG und Audi AG sowie ein Fahrevent von DriveNow,bei dem sie sich selbst hinter das Steuer eines Elektroautos setzenkönnen.Kurzum: Die DRIVE-E Akademie überzeugt wieder durch eineeinzigartige Mischung aus Theorie und Praxis.