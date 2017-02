DREFA Media Holding baut DREFABRIK aus

Leipzig (ots) -- DRFEA treibt Ausbau von Content-Bereich voran- Neuer Schwerpunkt mit Virtual und Mixed Reality- DREFABRIK als Impulsgeber, Netzwerker und InnovationstreiberDie DREFA Media Holding bündelt seit Anfang 2016 ihre Aktivitätenim Bereich Strategie und Innovation in einer eigenen Marke: DieDREFABRIK entwickelt als kreative Ideenschmiede Konzepte undAnwendungen für neue Medien. Als Teil der DREFA-Digitalstrategie solldie DREFABRIK Innovationen für die Mediengruppe anstoßen und inzukunftsfähige Geschäftsmodelle transferieren. Erste Projekte imBereich 360°, Virtual und Mixed-Reality befinden sich in derEntwicklung.Geleitet wird die DREFABRIK von Anastasia Ziegler, die in engerZusammenarbeit mit der DREFA Geschäftsführung den Bereich BusinessDevelopment und Innovation verantwortet. Mit dem Ausbau der DREFABRIKund der Schwerpunktsetzung im Bereich Virtual und Mixed Realityreagiert die DREFA Mediengruppe auf die rasanten technologischen undinhaltlichen Entwicklungen im Medienmarkt.Dr. Heinz Spremberg, Geschäftsführer der DREFA Media Holding GmbH:"Die DREFA-Mediengruppe ist ein fester Bestandteil der lebendigenMedienlandschaft Mitteldeutschlands und darüber hinaus. Mit derDREFABRIK möchten wir einen Leuchtturm etablieren, der vor allem indie neuen, digitalen Realitäten des Mediengeschäfts wirkt. AlsZukunftslabor entwickelt die DREFABRIK ihre Ideen außerhalb derbestehenden Schubladen und orientiert sich einzig an ihrem Anspruchinnovative Konzepte zu entwickeln. Dafür kann sie die ganze Kraft derMediengruppe nutzen."Anastasia Ziegler, Leiterin der DREFABRIK: "Wir verstehen uns alsImpulsgeber, Netzwerker und 'Möglichmacher' mit 360°-Radar innerhalbder digitalen Content- und Plattformvielfalt. Unsere Projekte startenin der Unterhaltung der Zukunft mit Virtual und Mixed Reality. Wirsehen auch große Chancen für die Bereiche Bildung und Information."Über die DREFA Media Holding GmbH: Die DREFA Media Holding GmbHsteht als 100-prozentige Tochter des MDR an der Spitze von 13Medienunternehmen mit fast 600 Mitarbeitern, in deren Umfeldzusätzlich eine etwa gleich hohe Anzahl freier Mitarbeiter tätig ist.Die DREFA Media Holding GmbH ist die Führungs- und Finanzholding mitzentralem Servicebereich für die Unternehmen der DREFA Mediengruppe.Sie repräsentiert die Gruppenunternehmen als Ganzes nach außen undfungiert als Ansprechpartner für Großkunden, diegeschäftsfeldübergreifende Projekte realisieren möchten. Mehr unterwww.drefa.deÜber die DREFABRIK: Die DREFABRIK ist Ideen-Fabrik,Content-Entwickler und New Business-Katalysator der DREFA MediaHolding GmbH. Sie entwickelt Konzepte und Anwendungen für TV, Web undMixed Reality. Mehr unter drefabrik.infoPressekontakt:DREFA Media Holding GmbH, Kommunikation und Social Media DREFABRIK,Bastian Obarowski, Tel.: +49 (341) 3500 5999,bastian.obarowski@drefa.deOriginal-Content von: DREFA Media Service GmbH, übermittelt durch news aktuell