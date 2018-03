DRAEGERWERK VZO O.N.-Aktie: Kursgewinn nach Handelsstart

Auf zu neuen Ufern: Die DRAEGERWERK VZO O.N.-Aktie begann diesen Handelstag mit einem Kurs von 84,55 Euro. Der Kurs schloss am vorherigen Handelstag in Höhe von 85,55 Euro, veränderte sich also um 1,85 Prozent. Die TecDAX -Aktie steht aktuell zurzeit bei 85,55 Euro. Auf Monatsbasis heißt das 10,39 Prozent Veränderung. Für die letzten 12 Monate ergibt sich eine Gesamtperformance bei DRAEGERWERK VZO O.N. von ... Mehr lesen…

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.