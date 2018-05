DQS zertifiziert Informationssicherheits-Managementsystem des VDE-Institut nach ISO/IEC 27001 (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemen (DQS GmbH) hat dasInformationssicherheits-Managementsystem (ISMS) des VDE-Prüf- undZertifizierungsinstitut GmbH nach ISO/IEC 27001 zertifiziert. Mit derErteilung des Zertifikats bescheinigt die DQS GmbH dem Prüfinstitutdie erfolgreiche Implementierung und Wirksamkeit seines ISMS aufBasis der Norm.Im März und April 2018 waren die DQS-Auditoren Ulrich Geiser undMatthias Mühlhause an insgesamt sechs Tagen vor Ort, um das ISMS desUnternehmens nach den Anforderungen von ISO/IEC 27001 zu auditieren."Während des Audits haben mein Kollege und ich das Unternehmen inallen Bereichen als ein innovatives Unternehmen kennengelernt. In denGesprächen und Begehungen vor Ort war deutlich erkennbar, dass derInformationssicherheit ein hoher Stellenwert beigemessen wird undWert daraufgelegt wird, dass die Kerngedanken derInformationssicherheit von der Organisation verstanden und umgesetztwerden", erläutert DQS-Auditor Matthias Mühlhause.Die Zertifizierung fokussiert auf den Bereich "Erbringung vonPrüf- und Zertifizierungsdienstleistungen in den BereichenInformationssicherheit, Interoperabilität und Funktionale Sicherheitfür vernetzte Komponenten und Systeme. DQS-Auditor Mühlhauseüberreichte das Zertifikat Dr. Udo Niehage, CEO des VDE-Instituts inOffenbach. "Der VDE hat die Bedeutung von Informationssicherheit inder gesamten Unternehmensgruppe verankert. Wir werben nicht nur mitVertraulichkeit, wir leben sie und freuen uns daher, dass die DQS unsdies offiziell bestätigt. Die Schutzziele Vertraulichkeit, Integritätund Verfügbarkeit von zu schützenden Werten sind definiert und werdeneingehalten", kommentiert Niehage.DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemenDie Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemen (DQS) wurde 1985 als Deutschlands erste undweltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungsstelle durch DGQ(Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institutfür Normung e.V.) gegründet. Neben den Gründungsgesellschaftern sindauch das US-amerikanische Unternehmen Underwriters Laboratories sowiedie deutschen Industrieverbände HDB, Spectaris, VDMA und ZVEI an derDQS beteiligt.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fokussiert alseinziger großer Zertifizierer die Auditierung und Zertifizierung vonManagementsystemen und Prozessen in Unternehmen und Organisationen.Mit über 3.200 Mitarbeitern - davon rund 2.500 Auditoren - erzieltdie Gruppe 2016 einen Jahresumsatz von rund 125 Millionen Euro.Weltweit zählt die DQS mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60Ländern und 58.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden derZertifizierungsbranche. Die rund 20.000 Kunden aus über 130 Ländernrepräsentieren alle Branchen: Schwerpunkte bilden die BereicheAutomotive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Metallindustrie, ChemischeIndustrie, Dienstleistung, Lebensmittel, Gesundheits- undSozialwesen, Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation. www.dqs.deVDE und das VDE-InstitutDer VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik undInformationstechnik ist mit 36.000 Mitgliedern (davon 1.300Unternehmen) und 1.600 Mitarbeitern einer der großentechnisch-wissenschaftlichen Verbände Europas. Der VDE vereintWissenschaft, Normung und Produktprüfung unter einem Dach. DieThemenschwerpunkte des Verbandes reichen von der Energiewende überIndustrie 4.0, Smart Traffic und Smart Living bis hin zurIT-Sicherheit. Der VDE setzt sich insbesondere für die Forschungs-und Nachwuchsförderung sowie den Verbraucherschutz ein. Hauptsitz desVDE ist Frankfurt am Main.Die gemeinnützige VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbHbeschäftigt in Offenbach rund 500 Mitarbeiter. Die unabhängigenPrüfingenieure des VDE-Instituts unterziehen mehr als 100.000 Gerätepro Jahr einem Härtetest, bevor sie das VDE-Zeichen erhalten. 67Prozent der Bundesbürger kennen das VDE-Zeichen, das als Synonym fürhöchste Sicherheitsstandards gilt. Rund um den Globus überwachen dieVDE-Experten mehr als 7.000 Fertigungsstätten.Kooperationsvereinbarungen mit über 50 Ländern sorgen dafür, dass dievom VDE-Institut durchgeführten Prüfungen international anerkanntsind. Weltweit tragen 200.000 Produkttypen mit einer MillionModellvarianten das VDE-Zeichen. www.vde.com/institutPressekontakt:Matthias VogelLeiter Marketing & CommunicationDQS GmbHAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-287E-Mail: matthias.vogel@dqs.deOriginal-Content von: DQS GmbH, übermittelt durch news aktuell