DQS unterstützt Ludwig-Erhard-Preis 2020 / Spitzenleistungen für mehr Qualität und Wettbewerbsfähigkeit erzielen

Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemen (DQS GmbH http://bit.ly/3bRfCzW) ist Förderpartner desWettbewerbs um den diesjährigen Ludwig-Erhard-Preis. Dieser deutsche ExcellencePreis wird an Organisationen und Unternehmen vergeben, die sich durch einganzheitliches Managementsystem und den nachhaltigen Erfolg ihrerGeschäftstätigkeit auszeichnen. Bewertungsgrundlage ist das EFQM-Modell derEuropean Foundation for Quality Management. Die Auslobung des Preises durch dieInitiative Ludwig-Erhard-Preis e.V. erfolgt in Kooperation mit derStandortinitiative "Deutschland - Land der Ideen". Eine Anmeldung für dendiesjährigen Wettbewerb ist unter www.ilep.de noch möglich. Die Preisverleihung2020 findet am 18. Juni 2020 in Berlin statt.Excellence made in Germany1997 erstmals vergeben, ist der Ludwig-Erhard-Preis der älteste undhochwertigste deutsche Excellence-Preis. Mit ihm werden Unternehmen oderInstitutionen ausgezeichnet, die sich um Excellence made in Germany verdientgemacht haben. "Mit dem Ludwig-Erhard-Preis verbindet uns die Überzeugung, dassManagementsysteme unverzichtbare Werkzeuge für das Lenken und Leiten einerOrganisation sind", begründet DQS-Geschäftsführer Markus Bleher das Engagementfür den Preis. "Managementsysteme basieren auf strukturierten und optimiertenProzessen, steuern diese und begründen die fortlaufende, systematischeVerbesserung der Organisation, um die geplanten Ziele zu erreichen."Organisationen fördern und ihre Leistungsfähigkeit stärkenSeit Ihrer Gründung vor 35 Jahren ist es Aufgabe der DQS, die Leistungsfähigkeitvon Unternehmen durch wertschöpfende Audits und Zertifizierungen vonManagementsystemen zu stärken. Neben den großen internationalen Normen z.B. fürQualitätsmanagement http://bit.ly/3bQcBju, Umwelt http://bit.ly/2uYPoLd, Energiehttp://bit.ly/39NotB2, Arbeitsschutz http://bit.ly/2Pm3w8D oderInformationssicherheit http://bit.ly/3bRQHMz bietet die DQS Audits undAssessments auch im Excellence-Bereich an:--> DIN SPEC 77224 http://bit.ly/2V4Ecrm ist derbranchenübergreifende Leitfaden zu Service Excellence und dient derkontinuierlichen Verbesserung des Kundenbeziehungsmanagements.--> Am EFQM-Modell http://bit.ly/2T0xr72 der European Foundationfor Quality Management orientieren sich Unternehmen, dieSpitzenleistungen erzielen und damit mehr Unternehmensqualität undWettbewerbsfähigkeit schaffen wollen. Mehr zu EFQM auch auf derWebseite der Initiative Ludwig-Erhard-Preis:https://ilep.de/Artikel/cmx4f13656068d35.htmlVeranstaltungshinweis: Was Unternehmen erfolgreich machtUnternehmen, die nachhaltigen, langfristigen Erfolg anstreben, setzen sichKundenbegeisterung zum Ziel. Im Rahmen ihrer Kundentage 2020 bietet die DQS anvier Terminen zwischen Ende Februar und Ende April einen etwa dreistündigenWorkshop zum Thema Service Excellence an:--> Was Unternehmen erfolgreich macht - ISO 9004 und DIN SPEC77224 praktikabel anwenden!Der Workshop ist auch für Nicht-Kunden der DQS buchbar. Mehr Informationen, alleTermine und ein Anmeldeformular finden Sie hier: http://bit.ly/3bOOkdBDQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von ManagementsystemenDie Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) wurde1985 durch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (DeutschesInstitut für Normung e.V.) als Deutschlands ersterManagementsystem-Zertifizierer gegründet.Als einziger großer Zertifizierer fokussiert sie auf Managementsysteme undProzesse und nimmt hier seit Jahren eine Vorreiterrolle ein. So hat die DQS 1986das deutschlandweit erste Zertifikat nach ISO 9001, der weltweit bedeutendstenNorm für Managementsysteme, ausgestellt.Mit ihren Auditdienstleistungen verfolgt sie die Zielsetzung, ihren Kunden -über eine Bewertung der Konformität mit Normen hinaus - Impulse fürVerbesserungs¬potenzial zu geben. Hierfür setzt die DQS freiberufliche,hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte als Auditoren ein. Dieserepräsentieren alle Bereiche von Industrie und Wirtschaft, der öffentlichenVerwaltung und des Gesundheits- und Sozialwesens.Die DQS GmbH ist Teil der internationalen DQS Gruppe, die in mehr als 60 Ländernmit 85 Geschäftsstellen vertreten ist. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund3.200 Mitarbeiter - davon rund 2.500 Auditoren - und erzielte in 2018 einenUmsatz von 157 Millionen Euro. Mit 65.000 zertifizierten Standorten in 130Ländern zählt die DQS Gruppe zu den Führenden der Zertifizierungsbranche. (StandMai 2019)