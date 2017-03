DQS für DIN SPEC 91020 akkreditiert / Betriebliches Gesundheitsmanagement - nachhaltige Investition in die Mitarbeitergesundheit

Frankfurt am Main (ots) - Die Deutsche Gesellschaft zurZertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) ist als eine derersten Zertifizierungsgesellschaften in Deutschland für DIN SPEC91020 (Betriebliches Gesundheitsmanagement, BGM) akkreditiert. ErsteKunden der DQS GmbH sind bereits nach dem Standard zertifiziert.Damit zeigen die Unternehmen die Bereitschaft für eine nachhaltigeInvestition in die Mitarbeitergesundheit. Die Anforderungen derDIN-Spezifikation sind so ausgearbeitet, dass sie für Organisationenaller Größen und Branchen anwendbar sind.Aktive Mitarbeit der DQS bei Entwicklung des Standards"Wir haben die immense Bedeutung eines BetrieblichenGesundheitsmanagements in den Unternehmen sehr früh erkannt und warenin Zusammenarbeit mit dem DIN bereits am Entwicklungsverfahren derDIN SPEC 91020 beteiligt", erklärt Katrin Schiller, ProduktmanagerinDIN SPEC 91020 bei der DQS GmbH. "An zahlreichen Stellen der DIN SPEC91020 finden sich Analogien zur ISO 9001, was vor allem Unternehmenmit einem auf dieser Norm basierenden Managementsystem den Aufbaueines BGM erleichtern wird." Die DQS-Expertin erläutert: "BGMfunktioniert nur als ganzheitlicher, nachhaltiger Ansatz.Einzelmaßnahmen, wie die klassische Rückenschule, sind zwar leichtumgesetzt, erweisen sich aber meist langfristig als wirkungslos. EineErfolg versprechende Umsetzung verlangt die Integration von BGM indie Unternehmens- und Führungskultur. Dabei werden Maßnahmenstrategisch umgesetzt, kommuniziert und die zu erreichenden BGM-Zielegemessen."Erstes Unternehmen nach DIN SPEC 91020 zertifiziertVor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Veränderungen wie demdemografischen Wandel oder dem Fachkräftemangel wird die Bedeutungeines Betriebliches Gesundheitsmanagement in den Unternehmen weiterwachsen: "Zufriedenere Mitarbeiter, erhöhte Produktivität und einbesseres Image sind nur einige Vorteile eines systematischenBetrieblichen Gesundheitsmanagement. Dafür ist es nötig, nicht nur indie Gesundheit des einzelnen Mitarbeiters und der Führungskräfte,sondern auch in die der gesamten Organisation zu investieren", soKatrin Schiller. "Mit einer Zertifizierung des Engagements in dieGesundheit der Mitarbeiter können wir unsere Kunden in ihrerWettbewerbsfähigkeit unterstützen." Mit der B.A.D.Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH hat die DQS GmbHbereits seit drei Jahren ihren ersten Kunden nach DIN SPEC 91020zertifiziert. Weitere Kunden haben die Zertifizierung für das Jahr2017 beauftragt.Webinar-Reihe zum Betrieblichen GesundheitsmanagementFür ihre Kunden und Interessenten bietet die DQS GmbH wieder einekostenfreie Webinar-Reihe an:29.03.2017 "Entwickeln von Maßnahmenkatalogen im BGM/BGF alswesentlicher Bestandteil einer Vermarktungsstrategie"Moderatorin: Christine Breitbach, Schrattenecker GmbH - Agentur fürGesundheitsmanagement, Geschäftsführerin05.04.2017"Instrumente im BGM - wenn die Analyse zur Maßnahme wird"Moderator: Andreas Gailus, gailus ORG, Fach- und Prozessberatung fürBGM/Betriebskultur20.04.2017"Psychische Gefährdungsbeurteilung als Chance für den Einstieg in einstrategisches BGM-System nach DIN SPEC 91020"Moderator: Dr. Pascal Senn, IDAG GmbH, Geschäftsführer04.05.2017"Die Mitarbeiterbefragung - Eine wesentliche Säule im Rahmen desBetrieblichen Gesundheitsmanagements"Moderator: Björn Schlüter, SKOLAMED Consulting,GeschäftsbereichsleitungDetaillierte Informationen zu den Inhalten sowie zur Anmeldungfinden Sie unter www.dqs-veranstaltungen.deDQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemenDie Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemen (DQS) wurde 1985 als Deutschlands erste undweltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungsstelle durch DGQ(Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institutfür Normung e.V.) gegründet. Neben den Gründungsgesellschaftern sindauch das US-amerikanische Unternehmen Underwriters Laboratories sowiedie deutschen Industrieverbände HDB, Spectaris, VDMA und ZVEI an derDQS beteiligt.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fokussiert alseinziger großer Zertifizierer die Auditierung und Zertifizierung vonManagementsystemen und Prozessen in Unternehmen und Organisationen.Mit über 3.200 Mitarbeitern - davon rund 2.500 Auditoren - erzieltdie Gruppe 2015 einen Jahresumsatz von rund 120 Millionen Euro.Weltweit zählt die DQS mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60Ländern und 57.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden derZertifizierungsbranche. Die rund 20.000 Kunden aus über 110 Ländernrepräsentieren alle Branchen: Schwerpunkte bilden die BereicheAutomotive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Metallindustrie, ChemischeIndustrie, Dienstleistung, Lebensmittel, Gesundheits- undSozialwesen, Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation.