DQS erhält Akkreditierung für ISO 45001

Frankfurt am Main (ots) -Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemen (DQS GmbH) hat von der DeutschenAkkreditierungsstelle (DAkkS) die Akkreditierung für die neueinternationale Norm für Arbeits- und Gesundheitsschutz ISO 45001erhalten und kann ab sofort akkreditierte Zertifikate ausstellen. Ineiner Begutachtung durch die DAkkS hat die DQS den Nachweis erbracht,dass sie Zertifizierungsverfahren im Zusammenhang mit ISO 45001fachlich kompetent und unter Beachtung gesetzlicher sowie normativerAnforderungen durchführt. Die Akkreditierung ist für die DQS GmbHeine Bestätigung ihrer Expertise bei Audits und Begutachtungen. Fürzertifizierte Unternehmen wiederum bringt ein akkreditiertesZertifikat den Vorteil der internationalen Anerkennung undVergleichbarkeit mit sich. Gegenüber Kunden und anderen Stakeholdernbedeutet dies auch einen Wettbewerbsvorteil.Bisherige Arbeitsschutznorm läuft ausISO 45001 löst den bislang für Arbeitssicherheits- undGesundheitsschutz-Managementsysteme relevanten Standard BS OHSAS18001 zum 11. März 2021 ab. Nach dem alten Standard zertifizierteOrganisationen müssen jedoch wissen, dass eine Erst- oderRezertifizierung auf Basis der BS OHSAS 18001 aufgrund Vorgaben derDAkkS schon ein Jahr früher, nämlich nach dem 10. März 2020 nichtmehr möglich ist. Die DQS GmbH empfiehlt daher den frühzeitigenÜbergang auf die neue ISO 45001.Informationsangebot der DQSDie DQS GmbH hält ein breites Angebot von Informationen undVeranstaltungen zu ISO 45001 bereit, um Organisationen bei derZertifizierung nach der neuen Norm zu unterstützen:- Impulse für den Arbeitsschutz - Die neue ISO 45001.Tagesveranstaltung von DGQ, DIN und DQS am 12.12.2018 in Berlin.Zur Anmeldung: http://bit.ly/2Dsplj9- ISO 45001 - kurz erklärt! Arbeits- und Gesundheitsschutz alsstrategisches Führungsthema in zwei Minuten. Film ab unterhttp://bit.ly/ISO_45001_SGA- ISO 45001: sechsteiliges Whitepaper zum kostenfreien Abonnenment:http://bit.ly/2PPjRRo- Der sichere Übergang - Intensivworkshop zur neuen Norm ISO 45001.Zur Anmeldung: http://bit.ly/2yUglhg > Die neue ISO 45001:Webinartermine am 13.11.2018 und 18.12.2018. Zur Anmeldung:http://bit.ly/2PNRbIw- Von BS OHSAS 18001 zu ISO 45001. Der sichere Übergang: Was ist zutun? http://bit.ly/2PBPRs4DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemenDie Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemen (DQS) wurde 1985 als Deutschlands erste undweltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungs-stelle durch DGQ(Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institutfür Normung e.V.) gegründet. Neben den Gründungsgesellschaftern sindauch das US-amerikanische Unternehmen Underwriters Laboratories sowiedie deutschen Industrieverbände HDB, Spectaris, VDMA und ZVEI an derDQS beteiligt.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fokussiert alseinziger großer Zertifizierer die Auditierung und Zertifizierung vonManagementsystemen und Prozessen in Unternehmen und Organisationen.Mit über 3.200 Mitarbeitern - davon rund 2.500 Auditoren - erzieltdie Gruppe 2016 einen Jahresumsatz von rund 125 Millionen Euro.Weltweit zählt die DQS mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60Ländern und 58.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden derZertifizierungsbranche. Die rund 20.000 Kunden aus über 130 Ländernrepräsentieren alle Branchen: Schwer-punkte bilden die BereicheAutomotive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Metall-industrie, ChemischeIndustrie, Dienst-leistung, Lebensmittel, Gesundheits- undSozialwesen, Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation.Pressekontakt:Matthias VogelPresse-/ÖffentlichkeitsarbeitDQS GmbHAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-287E-Mail: matthias.vogel@dqs.dewww.dqs.deOriginal-Content von: DQS GmbH, übermittelt durch news aktuell