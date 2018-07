DPV schärft Profil als nationaler Qualitäts- und Innovationsführer: Teilverkauf des Mandantengeschäfts mit Schwerpunkt Einzelverkauf an IPS-Gruppe

Hamburg (ots) - Der Deutsche Pressevertrieb schärft sein Profilals nationaler, ganzheitlich agierender Qualitätsvertrieb. Im Zugedessen gibt der DPV einen Teil seines EV-Mandantengeschäfts an seinenlangjährigen Partner IPS-Gruppe in Meckenheim ab, der unter anderemauf die Betreuung kleinerer und mittelständischer Verlagespezialisiert ist. Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt derZustimmung des Kartellamts.Es geht bei dem Geschäft um das Einzelverkaufsgeschäft fürkleinere und mittelständische Verlage. Nicht betroffen ist dasFull-Service-Angebot des DPV, das zu den führenden Angeboten inDeutschland zählt. Die IPS-Gruppe plant, dafür ihren Standort inHamburg zu erweitern und gleichzeitig den Standort Mörfelden-Walldorfzu erhalten, um den Kunden personelle Kontinuität zu gewährleisten.Marco Graffitti, Leiter Verlagskunden und Mitglied derDPV-Geschäftsführung: "Wir verfolgen weiterhin die Strategie, den DPVals nationalen Qualitäts- und Innovationsführer im deutschenVertriebsmarkt aufzustellen. Wir sind damit sehr erfolgreich. Für denTeil unseres Geschäftes, den wir an unseren langjährigen Partner IPSabgeben wollen, glauben wir indes, dass diese Mandanten dort sehrzielgerichtet betreut werden können. Für alle unsere anderen Kundenbedeutet das, dass wir uns künftig noch konsequenter auf ihreBedürfnisse konzentrieren können und mit ihnen das Geschäft umfassendweiterentwickeln - über alle Vertriebskanäle hinweg, auch digital."Dieter Wirtz, geschäftsführender Gesellschafter der IPS-Gruppe:"Mit diesem weiteren Meilenstein bauen wir erneut unsereMarktposition im Pressevertrieb aus und sichern unseren Kunden auchweiterhin eine Service-Qualität auf höchstem Niveau. Wir freuen unsauf die neuen Kunden mit ihren tollen Zeitschriften."Pressekontakt:Frank ThomsenLeiter UnternehmenskommunikationGruner + Jahr GmbHTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 3113E-Mail thomsen.frank@guj.dewww.guj.deOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH, übermittelt durch news aktuell