DPV-Geschäftsführer Dr. Michael Rathje wechselt zum SPIEGEL-Verlag (FOTO)

Hamburg (ots) - Dr. Michael Rathje, COO und CFO der G+J-Tochter DPV DeutscherPressevertrieb, wechselt zum 1. Januar 2020 in die Geschäftsleitung derSPIEGEL-Gruppe. Er übernimmt dort die Position des Leiters Finanzen.Oliver Radtke, COO Gruner + Jahr und Sprecher des DPV Deutscher Pressevertrieb:"Michael Rathje hat in den letzten sechs Jahren die strategische Neuaufstellungdes DPV entscheidend vorangetrieben und unseren Pressevertrieb zum Dienstleistererster Güte mitentwickelt. Er hat - um nur einige Beispiele zu nennen - dasPortfolio des DPV maßgeblich mitgestaltet, unsere Grosso-Beteiligungenzukunftsfähig ausgerichtet und unsere Vertriebsallianz strukturell undkaufmännisch ermöglicht. Wir danken ihm für seine hervorragende Arbeit und seinEngagement und wünschen ihm nur das Beste."Dr. Michael Rathje war seit Anfang 2016 Chief Operating Officer und ChiefFinancial Officer des DPV. Bevor er 2013 als Chief Financial Officer undMitglied der Geschäftsführung zum DPV kam, war der promovierte Diplom-Kaufmann,Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Prokurist beim Prüfungs- undBeratungsunternehmen Mazars.Pressekontakt:Ann-Catrin Boll-RickerLeiterin Corporate KommunikationGruner +Jahr GmbHTel: +49 40 3703-3196E-Mail: boll.ann-catrin@guj.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6562/4459762OTS: Gruner + Jahr GmbHOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH, übermittelt durch news aktuell