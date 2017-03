DPV Deutscher Pressevertrieb und JAHR TOP SPECIAL VERLAG verlängern Kooperation

Hamburg (ots) - Der DPV Deutscher Pressevertrieb, führenderFull-Service-Nationalvertrieb und 100-prozentige Tochter von Gruner +Jahr, betreut auch in den kommenden Jahren den Pressevertrieb desJAHR TOP SPECIAL VERLAGS (JTSV). Das haben beide Unternehmen, dieschon lange partnerschaftlich verbunden sind, erneut vereinbart. Soübernimmt der DPV weiterhin die ganzheitliche vertriebliche Betreuungder Einzelverkäufe sowie die Abo-Verwaltung und den Kundenservice fürdie Special-Interest-Magazine, die bei JTSV erscheinen. Die HamburgerVerlagsgruppe publiziert derzeit 34 periodisch erscheinende Titel imIn- und Ausland. Zu den Titeln zählen unter anderem Blinker,fotoMAGAZIN, GOLF MAGAZIN, JÄGER und St. GEORG.Lars-Henning Patzke, Geschäftsführer JAHR TOP SPECIAL VERLAG: "Wirarbeiten kontinuierlich daran, unsere Marktstellung in vertrieblicherHinsicht mit neuen und innovativen Konzepten auszubauen. Dabei istder DPV unser geschätzter und präferierter Partner. Die Kolleginnenund Kollegen unterstützen uns optimal mit neuen und bewährtenAnsätzen im PoS-Marketing, der vertrieblichen Steuerung imEinzelverkauf oder im Abo-Marketing.""Wir freuen uns, dass unser ganzheitlicher Vertriebsansatzüberzeugt hat, und wir die langjährige vertrauensvolle und engeZusammenarbeit mit JTSV fortsetzen können. Gemeinsam bieten wir einenschlagkräftigen Zeitschriftenvertrieb aus einer Hand, um die Positioneines der führenden Special-Interest-Verlage in Deutschland weiter zustärken", ergänzt Marco Graffitti, Leiter des GeschäftsbereichsVerlagskunden beim DPV Deutscher Pressevertrieb.Pressekontakt:Ann-Catrin BollPressesprecherin DPV Deutscher PressevertriebGruner + Jahr GmbH & Co KGUnternehmenskommunikationTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 3196E-Mail boll.ann-catrin@guj.dewww.guj.deOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell