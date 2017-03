DPV Deutscher Pressevertrieb baut Systemlandschaft weiter aus: Oliver Kling ist neuer Leiter Professional Services

Hamburg (ots) - Oliver Kling (46) ist neuer Leiter desGeschäftsbereichs Professional Services beim DPV DeutscherPressevertrieb. In dieser Funktion verantwortet er die gesamte Abo-,CRM- und Handelssystem-Entwicklung des führendenFull-Service-Nationalvertriebs in Deutschland. Oliver Kling berichtetdirekt an Christina Dohmann, Chief Digital Officer und Mitglied derGeschäftsführung des DPV Deutscher Pressevertrieb."In Zeiten der Digitalisierung und Technologisierung unsererBranche legen wir als ganzheitlicher Vertriebsdienstleister undSystemanbieter großen Wert auf innovative IT-Systeme und -Services.Oliver Kling ist ein sehr erfahrener IT-Manager in den Bereichen Abo,Handel und Marktanalyse. Er passt daher ideal zum DPV. Wir freuen unssehr auf die Zusammenarbeit mit ihm", so Christina Dohmann, CDO DPV.Oliver Kling war zuletzt als Bereichsleiter Consulting, Analyse,Reporting und IT bei Sales Impact für das Kunden- undMarkt-Reporting, die EV-Analytik sowie die BusinessIntelligence-Systeme des Unternehmens verantwortlich. Davor - von2003 bis 2013 - leitete er den zentralen VertriebsservicebereichMarktanalyse bei der Axel Springer SE. Bevor er diese Positionübernahm, verantwortete Oliver Kling als Leiter Marketinganalyseunter anderem das Vertriebscontrolling der Abomarketing-Aktivitätenfür DIE WELT und WELT am Sonntag.Pressekontakt:Ann-Catrin BollPressesprecherin MärkteG+J Digital, G+J e|MS, DPV Deutscher PressevertriebGruner + Jahr GmbH & Co KGUnternehmenskommunikationTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 3196E-Mail boll.ann-catrin@guj.dewww.guj.deOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell