DPS Group und TRIA gratulieren Moderna zur Auszeichnung mit dem ISPE 2019 Facility of the Future Category Award

Die cGMP-Produktionsstätte von Moderna für klinische Entwicklungwird als Sieger in einer Kategorie des ISPE Facility of the YearAward Program 2019 ausgezeichnetBoston (ots/PRNewswire) - DPS Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2422282-1&h=1386900602&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2422282-1%26h%3D2080039024%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dpsgroupglobal.com%252F%26a%3DDPS%2BGroup&a=DPS+Group),ein privates, globales Beratungs-, Konstruktions-, Beschaffungs-,Baumanagement- und Validierungsunternehmen, das Dienstleistungen fürUnternehmen aus Hightech-Prozessbranchen bereitstellt, und dieDesign-Tochter TRIA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2422282-1&h=451321086&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2422282-1%26h%3D1597086079%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftria.design%252F%26a%3DTRIA&a=TRIA), ein partnerschaftlich geführtesArchitekturbüro, das vor allem mit innovativen Wissenschafts- undTechnologieunternehmen zusammenarbeitet, sind stolz darauf, dass ihrDesign einer neuen Produktionsstätte für klinische Entwicklung vonModerna (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2422282-1&h=4183763289&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2422282-1%26h%3D2074933988%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.modernatx.com%252F%26a%3DModerna&a=Moderna) den ISPE 2019 Facility of the Year Award(FOYA) in der Kategorie Facility of the Future (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2422282-1&h=572007773&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2422282-1%26h%3D1968815240%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fispe.org%252Ffacility-year-awards%252Fwinners%252F2019%252Ffacility-future%26a%3DFacility%2Bof%2Bthe%2BFuture&a=Facility+of+the+Future) gewonnen hat.Facility of the Year Awards von ISPE (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2422282-1&h=2593479385&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2422282-1%26h%3D2364531072%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fispe.org%252F%26a%3DISPE%2527s&a=ISPE) ist das weltweitführende Preisverleihungsprogramm für Innovation und Kreativität inder pharmazeutischen und biotechnologischen Fertigungsbranche. Diepreisgekrönten Projekte, die heute auf der europäischenISPE-Jahreskonferenz 2019 in Dublin, Irland, vorgestellt wurden,setzen den Standard für pharmazeutische Anlagen der Zukunft. Siedemonstrieren hervorragende Leistungen in den BereichenAnlagenplanung, -bau und -betrieb. DPS und TRIA lieferten umfassendeLeistungen in den Bereichen Architektur-, Konstruktions-, Design- undProjektmanagement für die neue 1.860-m2-große klinischemRNA-Produktionsstätte von Moderna in Norwood, Mass.Moderna ist ein Biotechnologieunternehmen aus dem Bereich derklinischen Entwicklung, das bahnbrechende Therapeutika und Impfstoffefür Messenger-RNA (mRNA) entwickelt, um eine neue Generation vonrevolutionären Medikamenten für Patienten bereitzustellen. DieProduktionsstätte des Unternehmens in Norwood verfügt überKapazitäten zur Bereitstellung von Materialien für präklinischeStudien sowie zur Entwicklung klinischer Entwicklungsprogramme derPhasen 1 und 2. ISPE zeichnete Moderna als Sieger des Facility of theFuture Category Award 2019 für Ihre Lösung zur beschleunigten Abgabeeiner neuen Kategorie von Medikamenten, von der Patienten profitierenkönnten."Es war uns eine große Freude, mit Moderna zusammengearbeitet zuhaben und den Bau dieser neuen, hochmodernen Anlage erfolgreichabgeschlossen zu haben", erklärte Frank Keogh, Chief ExecutiveOfficer der DPS Group. "Es ist für uns äußerst erfreulich, die Visionvon Moderna für eine digital funktionierende, flexible undskalierbare Einrichtung zur Entwicklung innovativer Medikamente fürPatienten zu verwirklichen. DPS und TRIA gratulieren Moderna herzlichzum Sieg beim renommierten ISPE Facility of the Future CategoryAward".Informationen zu DPS GroupDie DPS Group ist ein globales Beratungs-, Konstruktions- undBaumanagement-Unternehmen, das Unternehmen aus Hightech-Branchenweltweit unterstützt. Besuchen Sie: www.dpsgroupglobal.com.Informationen zu TRIATRIA vereint sein umfassendes Verständnis der einzigartigenBedürfnisse von wissenschaftsbasierten Unternehmen mit seinenErfahrungen beim Bau von Räumlichkeiten und Standorten, um einenwichtigen Beitrag zum Erfolg dieser Unternehmen zu leisten. BesuchenSie: https://tria.design.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/845428/DPS_TRIA_Moderna_Campus.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/717915/DPS_Logo.jpgPressekontakt:Valerie CaponeDPS Group617.840.2262Valerie.Capone@dpsgroupglobal.comMichele SpiewakRhino PRTRIA und DPS617.851.2618TRIA@rhinopr.comOriginal-Content von: DPS Group, übermittelt durch news aktuell