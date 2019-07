DPS Group arbeitet bei großem Laborprojekt in Utrecht für Bilthoven Biologika mit niederländischem Architekten und Bauträger zusammen

Leiden, Niederlande (ots/PRNewswire) - Das irische Ingenieursbüround Projektmanagement-Unternehmen DPS Group entwirft und errichtet inUtrecht in den Niederlanden in Zusammenarbeit mit einemniederländischen Architektur- und Bauunternehmen eine neue,zukunftssichere Laboranlage für den Pharmakonzern BilthovenBiologicals (BBIO). Das Projekt ist ein wichtiger Schritt im Rahmender Strategie von Bilthoven Biologicals zur Entwicklungerschwinglicher Impfstoffe für Kleinkinder weltweit.Für das BBIO-Projekt ist DPS eine Partnerschaft mit KuiperCompagnons, einem auf die Life-Sciences-Branche spezialisiertenArchitekturbüro, sowie mit Kropman Contamination Control, einem derHauptauftragnehmer der Arzneimittelbranche in den Niederlanden,eingegangen. DPS wird das gesamte Projektmanagement sowie den Entwurfdes neuen Laborkomplexes von Bilthoven Biologicals übernehmen. Dieneue Anlage wird mit GMP, Biosicherheitsstufe 3 (BSL3) und GAPIIIkonform sein.Chief Executive Frank Keogh von DPS äußerte sich wie folgt: "Diesist ein wichtiges Projekt für DPS und unterstreicht unsereFührungsrolle im Life-Science-Markt in den Niederlanden. Wir sehendies als nächsten Schritt in einer langen, erfolgreichenPartnerschaft mit Bilthoven Biologicals. Im Rahmen dieserPartnerschaft werden wir nicht nur einen Entwurf abliefern, der alleAnforderungen erfüllt, sondern auch sicherstellen, dass das Projektsicher, pünktlich und budgetkonform abgeschlossen wird."Wir freuen uns über diese Partnerschaft mit Kuiper Compagnons undKropman. Dank des Beitrags unserer Partner sind wir in der Lage,frühzeitig Kosten- und Planungssicherheit für Bilthoven Biologicalszu bieten." Er fügte hinzu: "Es handelt sich hierbei um ein wichtigesProjekt, das den Ruf von DPS auf dem europäischen Kontinent alsHauptakteur im Bereich Entwurf und Projektmanagement fürpharmazeutische und Life-Sciences-Einrichtungen festigt.Jan-Eric Zandbergen, CEO von Bilthoven Biologicals: "Wir glauben,dass das Team von DPS am besten mit unserer Philosophie übereinstimmtund bei diesem so wichtigen Projekt für Bilthoven in unseremInteresse handeln wird."Über die DPS GroupDie DPS Group ist ein globaler Engineering-, Beratungs- undProjektmanagementanbieter, der mit Hightech-Branchen auf der ganzenWelt zusammenarbeitet. Weitere Informationen finden Sie aufwww.dpsgroupglobal.comÜber Bilthoven BiologicalsBilthoven Biologicals ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, dasinaktivierte Polio-Vakzine (IPV), Tetanus-Impfstoffe, Impfstoffegegen Diphterie und Tetanus (DT-PV) sowie Bacillus Calmette-Guérin(BCG) zur Behandlung von Blasenkrebs herstellt. Bilthoven Biologicalsgehört seit 2012 der Cyrus Poonawalla Group an, dem weltweit größtenImpfstoffhersteller, und beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter in denNiederlanden. www.bbio.nl | www.werkenbijbbio.nlMedienkontakt:Annette O'Hara,Group Marketing Manager,M: +353-87-248-2573E: annette.ohara@dpsgroupglobal.comOriginal-Content von: DPS Group, übermittelt durch news aktuell