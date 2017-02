DPS Engineering will seinen Geschäftsbetrieb mithilfe von Deltek Projekt-ERP vereinheitlichen

Das globale Ingenieursunternehmen wird Deltek zur Unterstützungseiner neuen geschäftlichen Struktur und Dimension mitprognostiziertem zukünftigen Wachstum nutzenHerndon, Virginia (ots/PRNewswire) - Deltek,(http://www.deltek.com/) der führende weltweite Anbieter vonUnternehmenssoftware und Informationslösungen für projektorientierteFirmen hat heute bekanntgegeben, dass sich das internationaleIngenieursunternehmen DPS Engineering für die integrierteProjekt-ERP-Lösung von Deltek als Standard entschieden habe, um denGeschäftsbetrieb zu vereinheitlichen, das Ressourcenmanagement zuverbessern und eine zukunftsfähige Infrastruktur für das Geschäft zusichern.DPS Engineering mit Unternehmenssitz in Irland hat sein Personalund seinen Umsatz in den letzten vier Jahren wesentlich ausgebaut.DPS beschäftigt mittlerweile weltweit über 1.200 Mitarbeiter in allenwichtigen Regionen, einschließlich Irland, Vereinigtes Königreich,Nordamerika, Naher Osten und Asien-Pazifik-Raum. Dieses signifikanteWachstum machte die Steuerung der geschäftlichen Operationen aufgrundvon unterschiedlichen Systemen und manuellen Prozessen zu einerHerausforderung. Deshalb brauchte das Unternehmen eine erstklassigeLösung, um alle Operationen zu vereinheitlichen, die neueGeschäftsstruktur zu verstärken und um mit dem prognostiziertenzukünftigen Wachstum Schritt zu halten.Nach einer umfassenden Bewertung aller potenziellen Lösungen hatDPS Engineering die Lösung von Deltek ausgewählt. Die DeltekProjekt-ERP wird DPS dabei unterstützen, die Projekttransparenz und-steuerung zu bewahren, doppelten Arbeitsaufwand zu reduzieren undverpasste Chancen zu minimieren. Darüber hinaus wird dieDeltek-Lösung das Ressourcen-Management verbessern und DPSermöglichen, jede seiner Ressourcen optimal zu planen - und im Vorausaufzeigen, wo im Laufe des Ausbaus des Projektportfolios neue Talenteerforderlich sind."Wir haben uns an Deltek gewandt, um eine Reihe vonHerausforderungen zu diskutieren, vor denen wir aus administrativerPerspektive standen. Direkt von Anfang an war es klar, dass das Teamvon Deltek unsere Probleme verstanden hat und uns die Fachkenntnisseund Technologie liefern konnte, nach denen wir gesucht haben. DPSEngineering hatte aufgrund unseres erheblichen Wachstums gerade einevollständige Restrukturierung hinter sich, allerdings arbeiteten wirimmer noch hauptsächlich mit alten Systemen, Excel-Tabellen undmanuellen Prozessen. Wir brauchten eine Geschäftslösung, die unserengesamten Geschäftsbetrieb effektiv und effizient unterstützen würde -jetzt und in Zukunft - und Deltek hat genau das bereitgestellt",sagte Cathal Farrelly, Group Engineering Director bei DPSEngineering."DPS Engineering ist in den letzten vier Jahren phänomenalgewachsen und zeigt keine Anzeichen für ein Nachlassen diesesErfolgs. Wir freuen uns sehr, dass DPS sich für Deltek entschiedenhat, und wir sind davon überzeugt, dass unsere branchenführendeProjekt-ERP-Lösung die messbaren Vorteile verwirklichen wird, die sieerwarten - sowohl jetzt als auch für das zukünftige Wachstum derFirma", sagte Fergus Gilmore, Vice President und Managing Directorbei Deltek UK und Mitteleuropa.Über DPS EngineeringWeitere Informationen finden Sie unter www.dpsgroupglobal.com.Über Deltek Deltek ist der weltweit führende Anbieter vonUnternehmenssoftware und Informationslösungen für staatlicheAuftraggeber, professionelle Dienstleistungsunternehmen und andereOrganisationen, bei denen Projekte im Mittelpunkt stehen. SeitJahrzehnten bieten wir wertvolle Einblicke, mit deren Hilfe unsereKunden ihr Geschäftspotenzial noch besser ausschöpfen können. 22.000Unternehmen und Millionen von Anwendern in mehr als 80 Ländern aufder ganzen Welt setzen auf Deltek, um Chancen zu suchen und zuerkennen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen, ihre Ressourcenzu optimieren, Geschäftsvorgänge zu straffen und rentablere Projektezu realisieren. Deltek - Know more. Do more.® www.deltek.comLogo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160406/352355LOGOPressekontakt:Lauran CacciatoriSenior DirectorUnternehmensmarketing und Kommunikation703.885.9947laurancacciatori@deltek.comOriginal-Content von: Deltek, übermittelt durch news aktuell