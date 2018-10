DPRG JuniorAWARD 2019: Einreichungen sind ab sofort möglich

Berlin (ots) - Die Entwicklung einer Kommunikationsstrategie fürdie Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) istThema beim soeben ausgeschriebenen JuniorAWARD der Deutschen PublicRelations Gesellschaft e.V. (DPRG). Zusammen mit VOITH regt dasNetzwerk für Kommunikatoren den PR-Nachwuchs dazu an, bei demPraxiswettbewerb Konzeptionen mit dem SchwerpunktDigitalkommunikation einzureichen. Die Auszeichnung in den Kategorien"Young Professionals" und "Studierende" ist mit jeweils 1.000 Eurodotiert, die Bewerbungsfrist endet am 15. Januar 2019.Der JuniorAWARD wird im Rahmen des Internationalen DeutschenPR-Preises der DPRG am Abend des 11. April 2019 in Stuttgartverliehen. An diesem Tag entscheidet die Jury über die jeweils dreibesten Konzepte in den beiden Nachwuchs-Kategorien, deren Einreicherzur Live-Präsentation eingeladen werden. Teilnehmen können YoungProfessionals, Trainees, Volontäre und Studierende aus demKommunikationsbereich als Einzelpersonen oder in Zweier-Teams. DieTeilnahmegebühr beträgt 75 Euro zzgl. MwSt.Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH ist als gemeinnütziges Bundesunternehmen weltweit in derEntwicklungs- und internationalen Zusammenarbeit tätig. Daspraxisorientierte Kommunikationskonzept soll Reichweite bei derKernzielgruppe und relevanten Multiplikatoren generieren, digitaleund analoge Kommunikationskanäle miteinander verknüpfen und kann die19.000 GIZ-Mitarbeiter als Multiplikatoren einbeziehen. MehrInformationen finden sich unter http://pr-preis.de/nachwuchspreis -weitere Details zur Aufgabenstellung erhalten die Teilnehmer nachAnmeldung.Mit dem Internationalen Deutschen PR-Preis, in dessen Rahmen derJuniorAWARD verliehen wird, würdigt die DPRG Kommunikationskampagnenund die dahinterstehenden Menschen. Verantwortlich für dieDurchführung ist das Berliner Büro des Medienfachverlags Oberauer.Pressekontakt:Medienfachverlag OberauerAnna WellendorfNovalisstraße 10 · 10115 BerlinTel: +49 (0)30 364 286 512Mail: anna.wellendorf@oberauer.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell