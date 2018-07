DPE verkauft J.H. Ziegler GmbH an die japanische Teijin Frontier Co., Ltd.

Weitere Suchergebnisse zu "Teijin":

München (ots) -- Umsatz stieg unter DPE-Führung von EUR 44 Mio. (2013) auf EUR 75Mio. (2018e)- Zahl der Mitarbeiter wuchs um mehr als 50 % auf über 400- Erfolgreiche Entwicklung zu globalem Marktführer- Signifikante Investitionen versprechen weiteres WachstumDie DPE Deutsche Private Equity (DPE) hat eine Vereinbarung mitder Teijin Frontier Co., Ltd. zum Verkauf der J.H. Ziegler GmbHgeschlossen. Mit über 400 Mitarbeitern ist das Unternehmen heuteeiner der führenden Hersteller von Mehrschichtprodukten in denSegmenten Auto-Sitz und Akustikdämmung für den Fahrzeuginnenraum.Übernahme ermöglicht Teijin Frontier einen starken Markteintrittin DeutschlandDie Teijin Frontier Co., Ltd. ist eine hundertprozentige Tochterder Teijin Ltd., eines japanischen Chemie- und Pharmakonzerns mitrund 20.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von umgerechnet mehrals EUR 6 Milliarden. Das Unternehmen ist an der japanischen Börsenotiert (WKN: 855254/ISIN: JP3544000007). Das TochterunternehmenTeijin Frontier Co., Ltd. ist auf die Produktion von Bekleidung undIndustrietextilien spezialisiert, sodass die Übernahme von Zieglereine attraktive Portfolioerweiterung und zugleich den Eintritt in deneuropäischen Markt ermöglicht.DPE und Ziegler - eine Wachstumsgeschichte2014 übernahm DPE die Mehrheit der Anteile an Ziegler, um durchumfangreiche Investitionen in die Produktionstechnik, einen gezieltenKapazitätsausbau und eine klare Schärfung des Produktportfoliossignifikantes Wachstum zu erreichen. "Wir freuen uns, dass wirgemeinsam mit dem Managementteam um Diedrich von Behr gezeigt haben,welches Potential Ziegler erschließen kann", so DPE-Partner Dr. FrankMüller. Darüber hinaus hat Ziegler unter der Regie von DPEVertriebsbüros in den USA und China etabliert. Von dieserWachstumsbasis aus hat Ziegler weitere hochkarätige Kunden in den USAund Asien gewonnen und neue Fahrzeugplattformen in Europa erschließenkönnen. Der Umsatz stieg unter DPE-Führung von EUR 44 Mio. (2013) aufgut EUR 75 Mio. (2018e). Parallel wuchs die Mitarbeiterzahl um fast50 % auf inzwischen mehr als 400.Erfolgreiche Buy&Build-StrategieWährend der Haltedauer von DPE hat sich Ziegler von einemHersteller von technischen Vliesstoffen für verschiedensteAnwendungsbereiche zu einem führenden Hersteller von komplexenMehrschichtprodukten für die Automobilindustrie entwickelt. Die klareFokussierung auf Materialkompetenz in den Bereichen Auto-Sitz undAkustikdämmung für den Fahrzeuginnenraum hat sich dabei ausgezahlt.In den nächsten Jahren soll der Umsatz auf deutlich über EUR 100 Mio.steigen: So wird die Investition von über EUR 25 Mio. am neuenProduktionsstandort Achern sowie die Inbetriebnahme einerHigh-Tech-Produktionsanlage im dritten Quartal 2018 weiteres Wachstumfür Ziegler ermöglichen.Ziegler hat sich zu einem führenden Unternehmen in der Brancheentwickelt"Die Entwicklung unseres Unternehmens in den vergangenen vierJahren war bemerkenswert. Dabei haben wir uns jederzeit unsereinnovative Unternehmenskultur des Teamgeistes, der flachenHierarchien und der kurzen Entscheidungswege bewahrt. Mit DPE hattenwir einen Partner an unserer Seite, der uns von Anfang an verstandenund unternehmerisch hervorragend unterstützt hat. Durch die gezieltenInvestitionen und unsere Expansionsstrategie können wir nun sehrzuversichtlich nach vorn schauen", sagt Geschäftsführer Diedrich vonBehr. DPE-Partner Dr. Frank Müller ergänzt: "Dank der hervorragendenLeistung des gesamten Ziegler-Teams bieten sich dem Unternehmenweiterhin enorme Wachstumschancen. Ich freue mich, dass wir dafür mitTeijin Frontier einen perfekten Partner gefunden haben!"Weiteres Wachstum insbesondere in Asien möglichZiegler wird durch die Akquisition von der hohen Textilkompetenzvon Teijin Frontier profitieren. Zudem ermöglicht die Übernahme einenoch bessere Positionierung gerade auf dem asiatischen Markt. "Wirsind sicher, dass wir als Teil der Teijin-Gruppe unserLeistungsportfolio weiter ausbauen und unseren klaren Wachstumskursgemeinsam fortsetzen werden.", so Diedrich von Behr.Die Transaktion wird vorbehaltlich der Kartellgenehmigungvoraussichtlich noch im Sommer 2018 abgeschlossen werden.Über DPE Deutsche Private Equity GmbH: Die DPE Deutsche PrivateEquity ("DPE") ist eine unabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaftund zählt zu den größten Wachstumskapitalgebern in Deutschland. Siefokussiert sich dabei auf mittelständische Unternehmen imdeutschsprachigen Raum, die in Branchen tätig sind, die einelangfristig positive Entwicklungsperspektive aufweisen. DPE wurde2007 gegründet und hat sich seitdem an 21 Unternehmen beteiligt, die48 Folgeinvestitionen getätigt haben und heute mehr als 7.300Mitarbeiter beschäftigen. DPE verwaltet ein Gesamtvermögen von rundEUR 1,2 Mrd.Zusätzliche Informationen finden Sie hier: http://www.dpe.dePressekontakt:DPE Deutsche Private Equity GmbHTobias M. 