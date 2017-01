DPE Deutsche Private Equity schließt DPE Fonds III bei 575 Mio. EUR

München (ots) -- Investitionen in mittelständische Wachstumsunternehmen derDACH-Region- Nachfrage überstieg festgelegte Obergrenze deutlich- DPE erweitert und internationalisiert InvestorenbasisDPE Deutsche Private Equity (DPE), eine führende Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in München, hat heute ihren drittenFonds, DPE Deutschland III, geschlossen. Der Fonds wurde in wenigerals sechs Monaten vermarktet und schloss bei der festgelegtenObergrenze von 575 Mio. EUR. Nicht enthalten sind darin dieInvestitionen des DPE-Teams und dessen Netzwerks. Die Nachfrage fürden Fonds III überstieg signifikant die festgelegte Obergrenze. Mitdem Fonds III setzt DPE weiterhin konsequent die Strategie um, inkleine und mittlere Wachstumsunternehmen der DACH-Region zuinvestieren.DPE hat eine überzeugende Erfolgsbilanz bei Investitionen inmittelständische Unternehmen der DACH-Region. DPE unterstützt dieseUnternehmen, indem die DPE-Fonds wichtige Wachstumsinitiativenfinanzieren, aber den Unternehmen auch mit weitreichenderManagement-Expertise bei der Umsetzung strategischer Ziele zur Seitestehen, um so deren Wachstumspotenzial zu erschließen. Im Schnittsteigerten die DPE-Portfolio-Unternehmen ihren Umsatz pro Jahr um15-20 %. Seit Gründung der DPE haben die Portfolio-Unternehmen rund2.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Wichtige Transaktionen im Jahr2016 waren unter anderem die Akquisition der Elatec GmbH (RFIDLesegeräte), der Verkauf der Availon Holding GmbH (Betrieb undService für Windkraftanlagen) an Vestas A/S, der Verkauf derINTERSCHALT maritime systems AG an die Cargotec Corp. und der Verkaufder Westfalia Automotive Holding GmbH (Anhängerkupplungen undTransportsysteme) an die Horizon Global Corp.Nachfrage für den Fonds III überstieg festgelegte Obergrenze DerFonds III wurde von DPE-Bestandsinvestoren stark nachgefragt. DieGesellschaft vergrößerte und diversifizierte die Investorenbasis mitausgewählten Investoren, darunter Stiftungen, Pensionsfonds,Finanzinstitute und Family Offices. Die Nachfrage überstieg dabeisignifikant die von der Gesellschaft festgelegte Obergrenze, deshalbwurde der Fonds bereits nach weniger als 6 Monaten in der Vermarktunggeschlossen."Wir schätzen das Vertrauen, das uns sowohl unsereBestandsinvestoren als auch neue Investoren entgegengebracht haben,sehr", so Marc Thiery, Partner und Geschäftsführer der DPE. "Daserfolgreiche Fundraising unterstreicht sowohl die Stärke unseresTeams als auch die Überzeugung unserer Investoren von unseremInvestment-Ansatz. Wir freuen uns darauf, das Kapital von Fonds IIIfür alle Beteiligten - die Investoren, Unternehmen und derenMitarbeiter - gewinnbringend zu investieren."Internationale Investorenbasis für den MittelstandDPE hat bei der Vermarktung mit der Monument Groupzusammengearbeitet, einem führenden unabhängigen Dienstleister fürPrivatplatzierungen mit Niederlassungen in Boston, London, Tokio undHongkong. Damit konnte die Investorenbasis für mittelständischeUnternehmen in der DACH-Region erfolgreich international ausgeweitetwerden. "Das große Interesse von Investoren in Europa, Nord-Amerikaund Asien bestätigt die umfassende Expertise des DPE-Teams. Dieexklusive Deal-Pipeline mit dem Fokus auf Wachstumsunternehmen isteines der Differenzierungsmerkmale von DPE in der DACH-Region",erläutert Laurence Zage, Managing Director der Monument Group.Rechtlich begleitet wurde das Fundraising erneut von P+P Pöllath &Partners.Über DPE Deutsche Private EquityDPE Deutsche Private Equity GmbH (DPE) ist eine unabhängigedeutsche Beteiligungsgesellschaft. Sie investiert in mittelständischeUnternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. DPE wurde2007 von Volker Hichert und Marc Thiery in München gegründet und hatseitdem erfolgreich drei Fonds mit einem Gesamtvolumen von 1,1 Mrd.EUR aufgelegt. Seit 2007 hat sich DPE an 18 Unternehmen beteiligt,die 32 Folgeinvestitionen getätigt haben und ihren Jahresumsatz umdurchschnittlich 15-20 % steigern konnten. Darüber hinaus sind rund2.000 neue Arbeitsplätze in der DPE-Unternehmens-Familie entstanden.Derzeit beschäftigen die DPE-Unternehmen rund 7.200 Mitarbeiter. DPEunterstützt Unternehmer auf ihrem Wachstumskurs als aktiver Partner.Mit Wachstumskapital, Erfahrung, Vertrauen, Respekt und allerUnterstützung, die eine Unternehmens-Familie wie DPE bieten kann.Konservativ ist DPE bei der Finanzierung: Die Eigenkapitalquote derDPE-Beteiligungen liegt im Schnitt bei 80 %.Weitere Informationen: www.dpe.deÜber die Monument Group Monument Group ist ein führenderunabhängiger Dienstleister für Privatplatzierung, der von einemerfahrenen Team mit Buy-Side Hintergrund geführt wird. Seit Gründungim Jahr 1994 hat die Monument Group eine ganze Reihe von Partnernweltweit unterstützt, um 78 Fonds mit einem Gesamtvolumen von 85 Mrd.USD zu platzieren. Diese Kunden verfolgen eine Vielzahlunterschiedlicher Investitionsstrategien, darunter Buyouts,Fremdkapital, Distressed Debt, Energie und Rohstoffe,Wachstumsunternehmen, Infastruktur und Immobilien. Monument Group hatNiederlassungen in Boston, London, Tokyo und Hong Kong.Weitere Informationen: www.monumentgroup.com