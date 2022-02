DPAM L – Bonds EUR High Yield Short Term A: Jetzt zuschlagen?

Analysten nutzen gerne das 52 Wochenhoch als technisches Mittel in der Analyse eines Anlageprodukts. Mit 109,23 Euro erreichte der Fond am 01. April 2021 den höchsten Kurs in den vergangenen 52 Wochen. 314 Tage sind vergangenen und seither fiel der Kurs um -1,68 Prozent. Die DPAM L – Bonds EUR High Yield Short Term A Anteilseigner brauchen also einen langen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung