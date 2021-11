DPAM INVEST B – Bonds Eur IG B Cap: Wie lange geht das noch so weiter?

Was die Performance seit dem vergangenen 52 Wochenhoch angeht? Das 52 Wochenhoch hatte der Fond am 15. Dezember 2020. Der Preis betrug derweil 75,38 Euro. Seither zog der Kurs um -3,02 Prozent in Richtung Süden. Die DPAM INVEST B – Bonds Eur IG B Cap Investoren brauchen also einen langen Atem und müssen auf eine Gegenreaktion der Bullen in nächster ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



