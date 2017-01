DO & CO Rest. & Catering: Weiter auf Wachstumskurs!

Liebe Leser,

DO & CO befindet sich weiter auf einem erfolgreichen Wachstumskurs und erzielte im 1. Halbjahr einen Umsatz von 504,7 Mio €. Dies ist trotz negativer Währungseffekte (hauptsächlich türkische Lira und britisches Pfund) eine Umsatzsteigerung von 6,3% gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig konnte das operative Ergebnis (EBIT) leicht um 1,9% auf 32,7 Mio € verbessert werden. Unterm Strich ging der Gewinn um knapp 20% auf 15,2 Mio € zurück. Das Ergebnis des Vorjahres war durch einen positiven Einmaleffekt erhöht.

Ein gutes Produkt wird den Fluglinien wichtiger

Obwohl die Sparte Airline Catering mit einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld konfrontiert ist, konnte der Umsatz leicht gesteigert werden. Die meisten Standorte konnten zulegen, wobei insbesondere die Standorte in den USA und in Deutschland hervorzuheben sind. Stabil sind Österreich, Italien und Polen. Rückläufig sind die

Geschäfte in der Ukraine, durch den Wegfall der Ukraine International Airlines, die jetzt Eigencatering durchführt.

Es stellt sich immer mehr heraus, dass ein gutes Produkt den Fluglinien wichtiger wird. Insbesondere auf Langstreckenflügen entwickelt sich gutes Essen und ansprechender Service immer stärker zu einem Differenzierungsmerkmal. Der Umsatz der Sparte International Event Catering legte um 42,8% auf knapp 93 Mio € zu. Der starke Umsatzanstieg ist auf die Fußballeuropameisterschaft zurückzuführen. DO & CO war die Hospitality Production Management Company und hat bei 51 Spielen über 110.000 VIP Gäste kulinarisch verwöhnt.

