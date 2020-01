DO & CO Rest. & Catering Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Mit zweistelligem Wachstum in allen Sparten hatte DO & CO ein erfolgreiches 1. Halbjahr. Der Umsatz stieg um 17% auf 507,9 Mio € und das operative Ergebnis um 24,9% auf 34,5 Mio €. DO & CO hat den neuen Standard IFRS 16 erstmals angewendet. Dieser führte zu Verschiebungen in der Gewinn- und Verlustrechnung. Daher ist eine Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr nur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



