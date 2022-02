DO-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Do & weist am 08.02.2022, 16:02 Uhr einen Kurs von 86.9 EUR an der Börse Vienna auf. Das Unternehmen wird unter "Restaurants" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Do & auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Do & mit einer Rendite von 45,09 Prozent mehr als 36 Prozent darüber. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 18,83 Prozent. Auch hier liegt Do & mit 26,26 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Do &-Aktie ein Durchschnitt von 74,89 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 86,9 EUR (+16,04 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (78,91 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+10,13 Prozent Abweichung). Die Do &-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Do & erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 2,39 % ist Do & im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (3,16 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,76 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.