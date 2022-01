DO Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Do &, die im Segment "Restaurants" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 08.01.2022, 06:36 Uhr, an ihrer Heimatbörse Vienna mit 80 EUR.

Do & haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Do &-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 73,47 EUR. Der letzte Schlusskurs (80 EUR) weicht somit +8,89 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 76,71 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,29 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Do & ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Do &-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Do & beträgt das aktuelle KGV 74,51. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" haben im Durchschnitt ein KGV von 43,31. Do & ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.

3. Dividende: Do & schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,39 % und somit 0,74 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,14 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".